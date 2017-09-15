Предприятия Сибирской генерирующей компании в этом году начали отопительный сезон раньше

В большинстве городов присутствия Сибирской генерирующей компании начался запуск отопления. Все предприятия компании полностью готовы к работе в осенне-зимний период.



Первым, 8 сентября, тепло появилось в посёлке Инском Кемеровской области, который обеспечивает энергией Беловская ГРЭС. На прошлой неделе отопительный сезон стартовал в большинстве городов, где работает СГК. 13 сентября Сибирская генерирующая компания приступила к подаче тепловой энергии в Кемерово. В Назарово и Канске Красноярского края первые потребители начали получать тепло уже 11 сентября. 14 сентября отопление запустили в Кызыле, Минусинске Красноярского края, в Мысках и Новокузнецке Кемеровской области.



В Красноярске официальный старт осенне-зимнего периода в соответствии с распоряжением главы города был назначен на 18 сентября, при этом социальные объекты СГК подключила еще 15 сентября.



С 19 сентября запуск отопления начался в Абакане с подключения социальных объектов, а 20 сентября - в Барнауле. В первую очередь, подключают школы, детские, сады и больницы.



Позже всех тепло начнут получать жители самого южного города присутствия СГК – Рубцовска Алтайского края, где средняя температура пока держится выше отметки 8 градусов.



В ряде городов Сибири, где работает компания, в этом году отопительный сезон стартовал раньше, чем в прошлом году. Тем не менее, к этому моменты все тепловые станции и теплотранспортные предприятия СГК были полностью готовы к подаче тепла. В летний период специалисты СГК провели большой объем ремонтных работ на ТЭЦ, переложили и отремонтировали наиболее изношенные участки тепловых сетей, провели комплексное опробование подкачивающих насосных станций, осуществили необходимые подготовительные работы. На всех станциях запас топлива превышает утвержденные нормативы, сформирован аварийный запас материалов.



В Красноярске и Кемерове второй год подряд в межотопительный период в целях улучшения качества горячего водоснабжения потребителей СГК сохраняла циркуляцию теплоносителя в системе своих магистральных и внутриквартальных теплотрасс. Это позволяет существенно сократить срок подключения тепла.



Специалисты СГК прикладывают максимум усилий, чтобы отопительный сезон проходил в комфортных для жителей условиях, чтобы свести к минимуму аварийные и нештатные ситуации и обеспечить надежное теплоснабжение. На текущий момент, запуск тепла в городах присутствия компании проходит в спокойном режиме, СГК контролирует все параметры подачи энергии и оперативно реагирует на обращения потребителей.



По данным исследования общественного мнения, проведенного 2017 году в Красноярске, большинство респондентов (70,9 %) отметили, что считают температуру воздуха в своих квартирах в последний отопительный период комфортной.