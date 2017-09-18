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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

С начала года МОЭСК отремонтировала более 4 200 км воздушных линий в столичном регионе

С начала года МОЭСК отремонтировала более 4 200 км воздушных линий в столичном регионе

20 сентября 2017, 09:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ОЗП-2017-2018

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 С начала текущего года энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети»), согласно утвержденным графикам работ, отремонтировали в столичном регионе более 4 200 км воздушных линий электропередачи (49 км в Москве и 4 171 км – на территории Московской области) и более 213 км кабельных электросетей напряжением 0,4–220 кВ.

Выполнен капитальный ремонт 89 силовых трансформаторов, 1 819 трансформаторных подстанций.

От древесно-кустарниковой растительности расчищено более 2 550 га трасс ВЛ 0,4-220 кВ (62 га в Москве и более 2 497 га в Московской области).

На реализацию мероприятий ремонтной кампании с начала 2017 года  было направлено 3 769,2 млн рублей. Из них на ремонт электросетевых объектов в столице, включая территории Новой Москвы, направлено 1 874,3 млн рублей, по Московской области – 1 894,9 млн рублей.

 Важно отметить, что все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком и с перевыполнением плана.

«Своевременный плановый ремонт электрооборудования способствует  устойчивому снижению аварийности и энергопотерь, положительно сказывается на повышении качества и надежности электроснабжения наших потребителей. Полномасштабная реализация ремонтной программы является залогом успешного прохождения осенне-зимнего периода», - прокомментировал Всеволод Иванов, первый заместитель генерального директора-главный инженер ПАО «МОЭСК».

Компания: ПАО "МОЭСК"
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