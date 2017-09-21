5G собрались развивать МТС и "Вымпелком"

МТС и «Вымпелком» подали заявки на частоты для развития технологии связи пятого поколения. Как стало известно “Ъ”, компании намерены тестировать 5G в опытных зонах в Москве и регионах. Ранее частоты для теста уже получил «МегаФон». В целом участники рынка уже запросили для тестирования 5G более 3 ГГц, что существенно превышает диапазон частот для связи предыдущего поколения.



Как стало известно “Ъ”, еще два федеральных сотовых оператора подали заявки в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на выделение полос частот для создания опытных сетей связи 5G. На ближайшем заседании госкомиссия рассмотрит заявки «Вымпелкома» и МТС, рассказали “Ъ” два федеральных чиновника.



Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева подтвердила “Ъ”, что оператор подал такую заявку. Тестирование 5G в режиме «пилотов» не требует использования коммерческого оборудования, в том числе абонентского, а тестовые прототипы терминалов 5G уже доступны, отметила она. По информации “Ъ”, оператор планирует создать опытные зоны сетей 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской, Московской и Самарской областях, в Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. При этом в Краснодарском крае, Татарстане и Москве «Вымпелком» также планирует создать пилотные зоны для тестирования интеллектуальной дорожной инфраструктуры и системы управления беспилотниками, сообщил “Ъ” источник в компании.



МТС, по информации “Ъ”, подала заявку на получение 850 МГц под 5G еще в июне. Оператор планирует развернуть опытную сеть в полосе частот 27,5–28,35 ГГц в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи. В МТС подтвердили, что подали заявку в ГКРЧ.



Представитель оператора Дмитрий Солодовников напомнил, что оператор подписал c Ericsson, Nokia и Samsung соглашения о развитии 5G, в рамках которых будут создаваться тестовые и демо-зоны 5G на чемпионате мира по футболу-2018 в РФ. По информации собеседника “Ъ”, знакомого с планами оператора, коммерческий запуск фрагментов 5G МТС планирует на 2020–2022 годы.



Первым оператором, получившим частоты для тестирования 5G, ранее стал «МегаФон». В июле ГКРЧ выделила компании ресурс для создания опытной зоны 5G в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 ГГц. Совокупно оператору требовалось 1,2 ГГц. Тесты будут проводиться во время ЧМ-2018 в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



Кроме того, заявку на получение до 100 МГц подавало ООО «Твои мобильные технологии» («Таттелеком»), до 300 МГц требовалось структурам FreshTel (контролируется «Ростелекомом»). Национальный исследовательский институт технологий и связи просил ГКРЧ выделить в Москве до 800 МГц в диапазонах 24,25–27,5 ГГц, 31,8–33,4 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 66–71 ГГц. Частоты нужны институту для разработки и испытания оборудования системы 5G.



Tele2 не подавала заявку на получение частот для 5G, сообщили “Ъ” в компании. Как уточнил источник в Tele2, для полноценной реализации скоростей сети пятого поколения — 10 Гбит/с — оператору необходимо было бы минимально 100 МГц. Источник в Tele2 также указал на риски, связанные с увеличением платы за больший объем спектра. Из-за низкого показателя средней выручки на абонента увеличение платы за частоты пока делает невозможной реализацию сетей 5G, считает он.



Совокупно участники рынка для тестирования 5G запросили у ГКРЧ более 3 ГГц, что существенно превышает требуемые частоты для стандартов связи предыдущего поколения, отмечает собеседник “Ъ”, близкий к госкомиссии. В правительстве отсутствует комплексный подход к исследованиям в области 5G, а тестирования, которые будут проводиться участниками рынка в случае получения частот, будут иметь ограниченный характер, признает собеседник “Ъ”. Необходимо принять решения, направленные на создание равных для всех участников условий доступа к частотному ресурсу 5G и инфраструктуре, а также на упрощение многих регуляторных процедур, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров вчера в ходе форума «Спектр-2017».



Создание сетей 5G потребует от операторов значительных инвестиций, подтверждает источник “Ъ” в МТС. Невозможность использования диапазона до 6 ГГц «создаст риски внедрения 5G в РФ, особенно для технологий интернета вещей», предупреждает он. Поэтому вопрос конверсии радиочастот спектра низких диапазонов, в частности 694–790 МГц, 1427–1518 МГц и 3400–3800 МГц, представляется «крайне актуальным», подчеркнул источник в МТС.



При внедрении 5G нужно провести инвентаризацию и оптимизацию частотных планов старой технологии, также следует подумать и об изменении процесса финансирования перераспределения частот, считает собеседник “Ъ” в «МегаФоне». Согласно предложению «МегаФона», средства на перераспределение могут поступать из специального фонда, который, в свою очередь, будет пополняться из средств, собранных на частотных аукционах. Фонд перераспределения технологий в сотовой связи уже работает в США, напомнил он.



Источник: Коммерсант

Компания: