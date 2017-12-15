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Отраслевые новости: Энергетика

АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" посетили финские партнеры

АО КОНЦЕРН ТИТАН-2 посетили финские партнеры

21 сентября 2017, 09:21
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Они познакомились с ходом работ на первом энергоблоке строящейся ЛАЭС и увидели монтаж парогенератора на втором блоке. В составе делегации был представитель компании Фенновойма - заказчика строительства финской АЭС "Ханхикиви 1" и надзорного органа по ядерной безопасности Финляндии STUK.

АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" выступает генеральным подрядчиком на строительстве новых блоков ЛАЭС и основным подрядчиком на строительстве АЭС "Ханхикиви 1". Они возводятся по идентичному проекту. Финские коллеги не в первый раз приезжают в Сосновый Бор, чтобы познакомиться с важнейшими операциями по монтажу оборудования, которые им предстоит выполнить в будущем.

На первом энергоблоке они увидели блочный пункт управления, побывали в реакторном отделении, где после окончания операции холодно-горячей обкатки идет покраска купола.

На втором энергоблоке они смогли оценить ход подготовки к монтажу парогенератора и компенсатора давления. Во время операции по подъему оборудования финские специалисты увидели, как применяется технология монтажа крупногабаритного оборудования open top (открытым способом), т.е. через кровлю здания.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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