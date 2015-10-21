АРПЭ и "РУССОФТ" объединяются для создания доверенной среды

20 сентября 2017 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между некоммерческим партнерством «РУССОФТ» и Ассоциацией разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Стороны договорились совместно представлять интересы производителей программного обеспечения и электроники в органах государственной власти, а также реализовывать комплексные проекты в области разработки доверенной среды для построения защищенной инфраструктуры SafeNet, внедрения технологий «умного города» в Санкт-Петербурге и развития цифровой экономики в России. НП «РУССОФТ» и АРПЭ намерены сообща продвигать перспективные высокотехнологичные продукты и услуги отечественных компаний на российском и мировом рынках.



Сотрудничество НП «РУССОФТ» и Ассоциации разработчиков и производителей электроники позволит консолидировать усилия представителей обоих секторов индустрии высоких технологий – предприятий, занимающихся разработкой и производством программного и аппаратного обеспечения. Действуя в целях комплексного развития индустрии, стороны будут согласовано продвигать интересы участников рынка в органах государственной власти, а также реализовывать комплексные высокотехнологичные проекты. Среди основных направлений сотрудничества – разработка доверенной среды для построения защищенной инфраструктуры SafeNet, реализация программы «Умный Санкт-Петербург» с перспективой тиражирования этого опыта на другие субъекты России и мировой уровень, создание инжинирингового центра в Санкт-Петербурге для разработки и тестирования комплексных решений в области SafeNet. НП «РУССОФТ» и АРПЭ намерены сформировать и представить органам власти собственные предложения в области требований и стандартов доверенной среды для критической инфраструктуры госпрограммы «Цифровая экономика».



«Необходимо не просто создавать и внедрять технологии “умного города”, но также и обеспечивать безопасную инфраструктуру такого города. Не имея собственной конкурентоспособной электронной аппаратуры и доверенной среды, включающей электронику, программное обеспечение и средства проектирования, мы не сможем построить “умный город”. Именно поэтому для нас сотрудничество с представителями рынка электроники является обязательным на протяжении многих лет. Партнерство НП “РУССОФТ” и АРПЭ, как пример консолидации усилий крупнейших представителей бизнеса, демонстрирует государству необходимость объединения всех участников единого рынка для развития современной индустрии высоких технологий, без которой невозможно развитие других отраслей промышленности и экономики в целом», – отметил президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров.



«Мы работаем с НП “РУССОФТ” с момента своего основания (с мая 2017 г.) – врозь действовать мы просто не можем, поскольку электронная аппаратура и программное обеспечение глубоко интегрированы друг с другом. Электронная аппаратура сегодня является носителем тех инновационных решений, которые реализуют разработчики софта. Российские разработчики ПО предлагают конкурентоспособные и востребованные на мировом уровне решения во многих сегментах. Упаковка же этих разработок в современное “железо” позволит создавать комплексные программно-аппаратные решения, еще более дорогостоящие и востребованные на глобальном рынке. Помимо разработки доверенной среды и реализации программы “Умный Санкт-Петербург”, сотрудничество производителей электроники и ПО направлено на достижение лидирующих позиций российского программно-аппаратного обеспечения на мировом уровне и повышение доходности индустрии», – поделился исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.



Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между НП «РУССОФТ» и АРПЭ состоялась 20 сентября 2017 года на площадке X Петербургского международного инновационного форума в рамках круглого стола «Умный город – тренд городской трансформации», организованном Союзом организаций бизнес-ангелов (СОБА).