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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак совместно с Абдеррахманом Рауиа открыл форум "Российская деловая миссия в Алжир"

Александр Новак совместно с Абдеррахманом Рауиа открыл форум Российская деловая миссия в Алжир

21 сентября 2017, 10:23
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Александр Новак совместно с Министром финансов Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррахманом Рауиа открыл форум «Российская деловая миссия в Алжир», проходящий «на полях» заседания Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В мероприятии приняли участие представители бизнес кругов двух стран. Российская сторона участвует под эгидой АО «Российский экспортный центр» и АНО «Российско-Арабский Деловой Совет».

Министр энергетики выступил с приветственным словом, в котором отметил положение Алжира в качестве одного из ведущих партнеров России в Африке и арабском мире.

Среди перспективных сфер двустороннего взаимодействия России и Алжира Александр Новак выделил сотрудничество в таких областях как геология и недропользование, промышленность, сельское хозяйство, транспортная отрасль. «Хочу отметить заинтересованность нашей страны в реализации совместных проектов на территории России, в том числе, производителей сельскохозяйственной продукции», - отметил глава энергетического ведомства России. Министр поддержал озвученную в рамках бизнес-форума инициативу по развитию диалога между представителями предпринимательских кругов двух стран: «Нам необходимо оказывать максимальное содействие в налаживании регулярного обмена бизнес-делегациями двух стран, проведении отраслевых бизнес-миссий и участии представителей России и Алжира в различных бизнес-форумах».

Компания: Министерство энергетики РФ
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