Более 4900 абонентов АО "Севкавказэнерго" погасили задолженность после получения уведомлений об отключении

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21 сентября 2017, 14:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Диспетчерским отделом АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в августе текущего года подано более 2,2 тыс. заявок на введение ограничений потребления электроэнергии в отношении юридических лиц, чей общий долг составляет около 86,5 млн руб. В свою очередь, на долю 3,3 тыс. бытовых абонентов-должников приходится порядка 14 млн руб. долга.
Перспектива остаться без электроэнергии побудила более 4,9 тыс. абонентов погасить задолженность, не дожидаясь момента фактического ограничения подачи энергоресурса. Данная мера позволила вернуть в кассы гарантпоставщика значительную сумму в 92 млн руб.
Чтобы не допустить дальнейшего роста дебиторской задолженности в августе энергетики ограничили энергоснабжение 27 юридических лиц и 380 бытовых потребителей.
«Нарушение договорных обязательств перед АО «Севкавказэнерго» ведет к росту дебиторской задолженности, а этого мы как гарантпоставщик допустить не можем. Вместе с тем, мы всегда готовы к диалогу с нашими потребителями для урегулирования спорных моментов», - подчеркнул исполняющий обязанности управляющего директора Общества Андрей Ерешкин.