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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 4900 абонентов АО "Севкавказэнерго" погасили задолженность после получения уведомлений об отключении

Более 4900 абонентов АО Севкавказэнерго погасили задолженность после получения уведомлений об отключении

21 сентября 2017, 14:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Диспетчерским отделом АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в августе текущего года подано более 2,2 тыс. заявок на введение ограничений потребления электроэнергии в отношении юридических лиц, чей общий долг составляет около 86,5 млн руб. В свою очередь, на долю 3,3 тыс. бытовых абонентов-должников приходится порядка 14 млн руб. долга.

Перспектива остаться без электроэнергии побудила более 4,9 тыс. абонентов погасить задолженность, не дожидаясь момента фактического ограничения подачи энергоресурса. Данная мера позволила вернуть в кассы гарантпоставщика значительную сумму в 92 млн руб.

Чтобы не допустить дальнейшего роста дебиторской задолженности в августе энергетики ограничили энергоснабжение 27 юридических лиц и 380 бытовых потребителей.

«Нарушение договорных обязательств перед АО «Севкавказэнерго» ведет к росту дебиторской задолженности, а этого мы как гарантпоставщик допустить не можем. Вместе с тем, мы всегда готовы к диалогу с нашими потребителями для урегулирования спорных моментов», - подчеркнул исполняющий обязанности управляющего директора Общества Андрей Ерешкин.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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