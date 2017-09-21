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Отраслевые новости: Энергетика

Более 8 тысяч жителей г. Хабаровска получили в сентябре счет-квитанции с уведомлением о задолженности за электроэнергию

Более 8 тысяч жителей г. Хабаровска получили в сентябре счет-квитанции с уведомлением о задолженности за электроэнергию

21 сентября 2017, 14:31
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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 Филиал ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» предупредил 8 тысяч должников, проживающих на территории Хабаровска, о возможной приостановке подачи электроэнергии, в связи с имеющейся задолженностью. Суммарный долг неплательщиков, вошедших в график отключения на сентябрь, превысил 100 млн. рублей - более трети из них уже оплатили существующую задолженность. Жилье оставшихся в списке должников будет обесточено до конца месяца, а три тысячи из них могут остаться без электроэнергии уже на этой неделе.

- Одним из главных инструментов повышения платежной дисциплины потребителей остается отключение должников от подачи электроэнергии. Мера эта вынужденная, но самая эффективная. С начала текущей недели сотрудниками филиала совместно с представителями сетевых организаций проводятся рейды в Индустриальном, Краснофлотском и  Железнодорожном районах города Хабаровска по ограничению подачи энергоресурса в квартиры и дома должников, которые, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают игнорировать выполнение своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии и копить долги, - рассказывает начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

С января этого года правительство РФ упростило процедуру уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении, то теперь достаточно единожды поместить информацию о долге и планируемом ограничении в счете-квитанции на оплату электроэнергии. После чего в течение 20 дней долг должен быть погашен.

Получить информацию об имеющейся задолженности, а также о возможных способах погашения долга можно по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК»: 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный), либо обратиться в Расчетно-кассовые центры филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» по месту жительства.

Компания: ПАО "ДЭК"

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