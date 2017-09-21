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Отраслевые новости: Россия

Денис Мантуров: "Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 года вырос на 18,7%"

Денис Мантуров: Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 года вырос на 18,7%

21 сентября 2017, 15:05
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ, РЭЦ

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Российский экспортный центр (РЭЦ) подвел итоги работы за I полугодие 2017 г. Одним из наиболее значимых показателей среди представленных данных является рост несырьевого неэнергетического экспорта.

«Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 г., по расчетам РЭЦ, составил 57,2 млрд. долл., что на 18,7% больше по сравнению с I полугодием 2016 г, - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, положительная динамика экспорта к аналогичному периоду предыдущего года фиксируется четвертый квартал подряд.

"В физическом выражении, несырьевой неэнергетический экспорт тоже продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 6,4%. При этом наиболее значительный рост зафиксирован по продовольствию -  19,4%, драгоценным металлам и камням -15%, текстилю, одежде, обуви - 11,6%, стеклу, керамике, изделиям из камня - 10%. Это наглядно демонстрирует постепенную диверсификацию несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал глава Минпромторга России. 

РЭЦ как ключевой институт поддержки экспорта не только ведет системную работу по созданию благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в России, но и осуществляет поддержку конкретных экспортеров. Так, за I полугодие 2017 г. доля участия РЭЦ в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации составила 11%. При этом, существенна доля поддержки РЭЦ в экспорте приоритетных отраслей –в поддержке поставок легковых автомобилей она составила 36%, в экспорте сельскохозяйственной и железнодорожной техники – 50% и 76% соответственно.

Кроме того, стоит отметить активную работу РЭЦ с предприятиями малого и среднего бизнеса – за первые 6 месяцев 2017 г. в структуре запросов, поступающих в группу, более 80% составляют обращения от компаний сектора малых и средних предприятий, при этом 77% всех запросов приходит из регионов России. Более 800 предприятий прошли обучение по программам «Школы экспорта РЭЦ» - уникального образовательного проекта группы.

Одновременно активно развивается проект «Made in Russia», направленный на продвижение бренда и торговой марки - в рамках приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» Минпромторг России в 2017 году выделил на эти цели 370 млн. рублей. Основные результаты проекта:

  •     Разработана и внедрена система добровольной сертификации «Сделано в России» (система маркировки «Made in Russia» официально зарегистрирована в конце мая в Росстандарте)
  •     В настоящее время в проработке около 30 заявок от экспортеров
  •     20 сентября 2017 г. будут выданы первые сертификаты «Made in Russia» 11 производителям, среди которых КАМАЗ, Тролза (производит троллейбусы), ВИСТ Групп (автоматизированные системы управления промышленной безопасностью в горно-транспортном комплексе), Ижевский мотозавод «Аксион» и другие.

Компания: Минпромторг РФ

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