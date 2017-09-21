Денис Мантуров: "Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 года вырос на 18,7%"

Российский экспортный центр (РЭЦ) подвел итоги работы за I полугодие 2017 г. Одним из наиболее значимых показателей среди представленных данных является рост несырьевого неэнергетического экспорта.



«Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 г., по расчетам РЭЦ, составил 57,2 млрд. долл., что на 18,7% больше по сравнению с I полугодием 2016 г, - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



По его словам, положительная динамика экспорта к аналогичному периоду предыдущего года фиксируется четвертый квартал подряд.



"В физическом выражении, несырьевой неэнергетический экспорт тоже продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 6,4%. При этом наиболее значительный рост зафиксирован по продовольствию - 19,4%, драгоценным металлам и камням -15%, текстилю, одежде, обуви - 11,6%, стеклу, керамике, изделиям из камня - 10%. Это наглядно демонстрирует постепенную диверсификацию несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал глава Минпромторга России.



РЭЦ как ключевой институт поддержки экспорта не только ведет системную работу по созданию благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в России, но и осуществляет поддержку конкретных экспортеров. Так, за I полугодие 2017 г. доля участия РЭЦ в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации составила 11%. При этом, существенна доля поддержки РЭЦ в экспорте приоритетных отраслей –в поддержке поставок легковых автомобилей она составила 36%, в экспорте сельскохозяйственной и железнодорожной техники – 50% и 76% соответственно.



Кроме того, стоит отметить активную работу РЭЦ с предприятиями малого и среднего бизнеса – за первые 6 месяцев 2017 г. в структуре запросов, поступающих в группу, более 80% составляют обращения от компаний сектора малых и средних предприятий, при этом 77% всех запросов приходит из регионов России. Более 800 предприятий прошли обучение по программам «Школы экспорта РЭЦ» - уникального образовательного проекта группы.



Одновременно активно развивается проект «Made in Russia», направленный на продвижение бренда и торговой марки - в рамках приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» Минпромторг России в 2017 году выделил на эти цели 370 млн. рублей. Основные результаты проекта:

Разработана и внедрена система добровольной сертификации «Сделано в России» (система маркировки «Made in Russia» официально зарегистрирована в конце мая в Росстандарте)

В настоящее время в проработке около 30 заявок от экспортеров

20 сентября 2017 г. будут выданы первые сертификаты «Made in Russia» 11 производителям, среди которых КАМАЗ, Тролза (производит троллейбусы), ВИСТ Групп (автоматизированные системы управления промышленной безопасностью в горно-транспортном комплексе), Ижевский мотозавод «Аксион» и другие.