Энергетики Свердловских филиалов группы "Т Плюс", "ЭнергосбыТ Плюс" подвели итоги ремонтной кампании, рассказали о работе с потребителями и вхождении вверенных объектов в отопительный сезон

За период с мая по август электростанции Свердловского филиала выработали 1 млрд. 617 млн. кВтч электрической энергии, что на 48% больше чем в прошлом году. В период подготовки к зиме на всех ТЭЦ выполнены капитальные и средние ремонты, проведены инспекции состояния оборудования новых станциий с газовыми турбинами. Затраты на ремонтную кампанию составили 626 млн. рублей, что на 15% больше чем в 2016 году.



Для ликвидации возможных аварийных ситуаций и проведения неотложных (аварийных) ремонтов оборудования на энергообъектах сформирован аварийный запас материалов. Запасы резервного топлива (мазут) составляют 44 275 тонн, что выше плановых на 18%. С начала года проведена 231 противоаварийная тренировка, 68 противопожарных тренировок.



В планах ремонтной кампании 2017 года в Екатеринбурге замена 68,3 теплосетей, что 3,5 раза больше чем в прошлом году. Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) в межотопительный период переложили более 41,7 км трубопроводов, остальные 26 км будут заменены до конца года. Проведены работы по внедрению системы диспетчеризации и автоматизации на 300 ЦТП. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение составили свыше 2 млрд. рублей.



Подготовка к отопительному сезону на объектах Екатеринбурга, Перовоуральска, Лесного проходила в рамках программы «Re: Конструкция 2017», которая направлена на повышение качества услуг теплоснабжения и ГВС конечных потребителей. Одним их ключевых направлений программы стала модернизация системы теплоснабжения Екатеринбурга в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Благодаря временным схемам ГВС во время реконструкций теплотрасс и локальным опрессовкам с помощью передвижных установок длительных ограничений удалось избежать.



Серьезным препятствием в работе становится дебиторская задолженность потребителей. Несмотря на то, что энергетики выполнили взятые на себя обязательства в полном объеме, недобросовестные потребители часто их нарушают. Общая дебиторская задолженность за тепловую энергию на начало отопительного сезона составила 7,1 млрд. рублей, из них более 5,23 млрд рублей составили долги управляющих компаний. В Екатеринбурге объем просроченной задолженности перед группой «Т Плюс» за теплоресурсы превысил 4,945 млрд. рублей, Первоуральске - 797 млн. рублей, Нижней Туре и Лесном - 1,285 млрд. рублей.



В числе худших плательщиков Екатеринбурга – ООО "УК "Чкаловская" (долг 205 млн. рублей), УЖК ЖКО «Екатеринбург» (125 млн. рублей), ООО «Ремстройкомплекс» (109 млн. рублей), ООО УК «Губерния» (27 млн. рублей), ООО УК "Дом-Сервис" (52 млн.рублей). Первоуральска - ООО "Дом плюс" дебиторская задолженность более 99,6 млн. рублей, ПМУП «ЕРЦ» - 79,9 млн. рублей, ООО УК "Даниловское" – 63,4 млн. рублей, ООО «ЖК «Магнитка» - 42 млн. рублей, OOO "ОЖК ПРП" -35 млн. рублей. Нижней Туры - ООО "УК Энергетик" ( 97 млн. рублей), Уникомсевер-3 (25 млн. рублей), ООО "Энергетик ИС" (10,2 млн. рублей).



На сегодняшний день оборудование станций и тепловых сетей работает в режиме осенне-зимнего максимума. Подключение тепла потребителям идет в соответствии с графиком. Подача тепла потребителям, не имеющим технической или финансовой готовности, будет рассматриваться в индивидуальном порядке и осуществляться в последнюю очередь.