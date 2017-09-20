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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС реконструирует спецпереход через Волгу для надежности выдачи мощности Саратовской ГЭС

ФСК ЕЭС реконструирует спецпереход через Волгу для надежности выдачи мощности Саратовской ГЭС

21 сентября 2017, 13:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОЛГИ, ЛЭП

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к завершающему этапу реконструкции спецперехода воздушной линии 220 кВ «Балаково 1, 2» через реку Волга в Саратовской области. Работы направлены на повышение надежности выдачи мощности Саратовской гидроэлектростанции и электроснабжения крупных промышленных предприятий Саратовского региона.

К настоящему времени установлены 43 специальные опоры вместе с фундаментами. Их высота достигает 90 метров, что обеспечивает необходимый габарит для прохождения судов. Длина самого большого пролета спецперехода, где ведутся работы, более 1,5 км. Сложность выполняемой реконструкции в том, что перепад высот между двумя берегами реки составляет более 40 метров.

Специалисты ФСК приступили к работам по монтажу 15 км провода на участке линии электропередачи 220 кВ «Саратовская ГЭС — Центральная/Саратовская ГЭС — Балаковская». На объекте задействованы 160 человек и 52 единицы спецтехники.

Реконструкцию спецперехода энергетики завершат в 2018 году. Проведенные мероприятия повысят энергобезопасть и надежность работы всего энергокомплекса Саратовской области.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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