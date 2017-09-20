ФСК ЕЭС реконструирует спецпереход через Волгу для надежности выдачи мощности Саратовской ГЭС

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 13:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОЛГИ, ЛЭП
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к завершающему этапу реконструкции спецперехода воздушной линии 220 кВ «Балаково 1, 2» через реку Волга в Саратовской области. Работы направлены на повышение надежности выдачи мощности Саратовской гидроэлектростанции и электроснабжения крупных промышленных предприятий Саратовского региона.
К настоящему времени установлены 43 специальные опоры вместе с фундаментами. Их высота достигает 90 метров, что обеспечивает необходимый габарит для прохождения судов. Длина самого большого пролета спецперехода, где ведутся работы, более 1,5 км. Сложность выполняемой реконструкции в том, что перепад высот между двумя берегами реки составляет более 40 метров.
Специалисты ФСК приступили к работам по монтажу 15 км провода на участке линии электропередачи 220 кВ «Саратовская ГЭС — Центральная/Саратовская ГЭС — Балаковская». На объекте задействованы 160 человек и 52 единицы спецтехники.
Реконструкцию спецперехода энергетики завершат в 2018 году. Проведенные мероприятия повысят энергобезопасть и надежность работы всего энергокомплекса Саратовской области.