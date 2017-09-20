Филиал "Алтайэнерго" получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 09:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АЛТАЙЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Этот важный документ, подтверждающий готовность а, главное, возможность алтайского филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в сезон пиковых нагрузок, вручил директору филиала Николаю Пантелееву на итоговом заседании комиссии по оценке подготовки электросетевого комплекса к зиме Владислав Лямин, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «МРСК Сибири». Паспорт готовности – главный документ, подтверждающий выполнение энергокомпанией всех необходимых мероприятий.
На балансе филиала «Алтайэнерго» около 53 тысяч километров линий электропередачи 0,4 – 110 киловольт, более 11 тысяч подстанций разного класса напряжения на всей территории Алтайского края. Надежное функционирование всех этих энергообъектов в период низких температур – результат ежедневной системной работы многотысячного коллектива филиала.
Подготовка алтайских энергетиков к зиме традиционно включала масштабный комплекс мероприятий, состоящих из нескольких этапов. Среди них исключительно важное место заняли, в том числе, реализация ремонтной программы и программы повышения надежности электроснабжения потребителей.
В 2017 году специалисты филиала «Алтайэнерго» отремонтировали более полутора тысяч километров воздушных линий 35-110 кВ и около девяти тысяч километров воздушных линий 0,4-10 кВ. Подстанции 35-110 кВ отремонтированы в количестве 203 единицы, а трансформаторные и комплектные трансформаторные подстанции – около двух тысяч штук.
Не менее важно подготовить к работе в зимних условиях и сам персонал.Для исключения ошибок и сокращения времени на производство аварийно-восстановительных работ проводятся противоаварийные тренировки. В ходе учений энергетики также отрабатывают вопросы взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и ГУ МЧС России.
Оценивает готовность энергообъектов к зиме специальная комиссия, в которую входят представители МЧС, Ростехнадзора, исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири»и других контролирующих органов. На протяжении нескольких дней филиал проверяли на соответствие состояния оборудования, техники и персонала установленным требованиям. По итогам оценки комиссией принято единогласное решение о готовности Алтайэнерго к работе в условиях сибирских морозов.