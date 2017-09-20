 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Алтайэнерго" получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018

Филиал Алтайэнерго получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018

21 сентября 2017, 09:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АЛТАЙЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

Обсудить на форуме

56 просмотров

Этот важный документ, подтверждающий готовность а, главное, возможность алтайского филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в сезон пиковых нагрузок, вручил директору филиала Николаю Пантелееву на итоговом заседании комиссии по оценке подготовки электросетевого комплекса к зиме Владислав Лямин, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «МРСК Сибири». Паспорт готовности – главный документ, подтверждающий выполнение энергокомпанией всех необходимых мероприятий.

На балансе филиала «Алтайэнерго» около 53 тысяч километров линий электропередачи 0,4 – 110 киловольт, более 11 тысяч подстанций разного класса напряжения на всей территории Алтайского края. Надежное функционирование всех этих энергообъектов в период низких температур – результат ежедневной системной работы многотысячного коллектива филиала.

Подготовка алтайских энергетиков к зиме традиционно включала масштабный комплекс мероприятий, состоящих из нескольких этапов. Среди них исключительно важное место заняли, в том числе, реализация ремонтной программы и программы повышения надежности электроснабжения потребителей.

В 2017 году специалисты филиала «Алтайэнерго» отремонтировали более полутора тысяч километров воздушных линий 35-110 кВ и около девяти тысяч километров воздушных линий 0,4-10 кВ. Подстанции 35-110 кВ отремонтированы в количестве 203 единицы, а трансформаторные и комплектные трансформаторные подстанции – около двух тысяч штук.

Не менее важно подготовить к работе в зимних условиях и сам персонал.Для исключения ошибок и сокращения времени на производство аварийно-восстановительных работ проводятся противоаварийные тренировки. В ходе учений энергетики также отрабатывают вопросы взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и ГУ МЧС России.

Оценивает готовность энергообъектов к зиме специальная комиссия, в которую входят представители МЧС, Ростехнадзора, исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири»и других контролирующих органов. На протяжении нескольких дней филиал проверяли на соответствие состояния оборудования, техники и персонала установленным требованиям. По итогам оценки комиссией принято единогласное решение о готовности Алтайэнерго к работе в условиях сибирских морозов.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!