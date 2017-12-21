Филиал "Ивэнерго" подтвердил свою готовность к работе в сезон холодов

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» получил Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 гг. Данный документ подтверждает, что специалисты филиала выполнили все необходимые мероприятия по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок.



В состав проверяющей комиссии вошли представители исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Центрального управления Ростехнадзора, филиала ПАО «Россети» «Центр технического надзора», Главного управления МЧС России и АО «СО ЕЭС» по Ивановской области, а также руководители филиала «Ивэнерго».



Одним из ключевых направлений подготовки электросетевого хозяйства к зиме - является реализация ремонтной программы. В Ивэнерго с начала года произведен капитальный ремонт 17 подстанций напряжением 35-110 кВ, более 500 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, более 1800 км линий электропередачи всех классов напряжения. На 11 подстанциях филиала произведена замена 15 масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные, которые отличаются пожаро- и взрывобезопасностью, отсутствием шума при операциях, высокой износостойкостью, обеспечивают более надежную, эффективную работу подстанций. Проведен ремонт 461 единицы коммутационного оборудования. Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка порядка 1000 га трасс ВЛ.



Обеспечению надежности электроснабжения, в том числе в осенне-зимний период, способствует и реализация инвестиционной программы. Среди ключевых проектов 2017 года - реконструкция подстанции 110/35/6 кВ «Строммашина» с заменой энергооборудования и увеличением мощности в 2017 году до 26 МВА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей и социально-значимых объектов в городах Кохма, Иваново и Ивановском районе, в том числе, в период низких температур. Также в рамках инвестпрограммы в филиале завершилась реконструкция Центра управления сетями с заменой диспетчерского щита. Это позволило перейти на качественно новый уровень централизованного оперативно-технологического управления электросетями и повысить оперативность принятия решений персоналом во внештатных ситуациях.



Для устранения возможных технологических нарушений в филиале «Ивэнерго» имеются оперативно-выездные и аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные спецтехникой, необходимым инструментом, достаточным количеством резервных материалов. В распоряжении энергетиков в постоянной готовности к использованию находятся 42 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью свыше 940 кВт. Для оперативного реагирования подготовлены 114 бригад в количестве 696 человек, оснащенные 185 единицами техники. Кроме того, обеспечена готовность бригад Ивэнерго к выполнению аварийно-восстановительных работ как на территории Ивановской области, так и на территории соседних сетевых организаций.



Со всеми администрациями муниципальных районов Ивановской области, ГУ МЧС России по Ивановской области, ПАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС, Росгидрометом и подрядными организациями заключены соглашения о взаимодействии при аварийно-восстановительных работах. Проведено 179 противоаварийных тренировок, которые позволили полностью отработать с персоналом действия в случае нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха.