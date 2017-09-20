Главный диспетчерский центр Системного оператора посетил Генеральный секретарь CIGRE Филипп Адам

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 09:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
19 сентября АО «Системный оператор Единой энергетической системы» посетил Генеральный секретарь Международного Совета по большим энергетическим системам высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE) Филипп Адам.
Визит Генерального секретаря СИГРЭ в Россию приурочен к проведению в Москве с 20 по 22 сентября Международного коллоквиума Исследовательского комитета D2 CIGRE – ключевого события в сфере информационных технологий и телекоммуникаций для электроэнергетики. Коллоквиум D2 организован Подкомитетом D2 «Информационные системы и телекоммуникации» Российского национального комитета СИГРЭ (базовая организация подкомитета – АО «РТСофт») при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС». Мероприятие собрало более 150 экспертов из 25 стран, среди которых представители крупнейших мировых электроэнергетических компаний и ведущих производителей оборудования для отрасли.
В рамках визита в Москву Филипп Адам посетил Главный диспетчерский центр и Центр тренажерной подготовки персонала (ЦТПП) Системного оператора. На щите управления Единой энергосистемой России Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев ознакомил гостя со структурой отечественной электроэнергетики и трехуровневой системой оперативно-диспетчерского управления ЕЭС, рассказал о процессе структурной оптимизации Системного оператора. Борис Аюев подробно остановился на вопросах нормативно-технического регулирования отрасли. Во время посещения ЦТПП Филипп Адам узнал о функционале диспетчерских служб Системного оператора и системе подготовки персонала, являющейся на сегодняшний день одной из лучших среди российских энергокомпаний, ознакомился со спецификой проведения тренировок диспетчеров на тренажерах.
Особый интерес Генерального секретаря СИГРЭ вызвали аспекты, касающиеся функционирования российских оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, роли Системного оператора в обеспечении работы этих рынков. Также большое внимание гость уделил вопросам развития на территории России возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и нормативно-правовым актам, на основе которых осуществляется интеграция ВИЭ в Единую энергосистему России.
В заключение своего визита Филипп Адам расписался в Книге почетных гостей АО «СО ЕЭС», где поблагодарил руководство компании за предоставленную возможность посетить Главный диспетчерский центр Системного оператора.
Программой визита Филиппа Адама в Москву, который продлится с 18 по 22 сентября, предусмотрено посещение закрытого общего заседания Исследовательского комитета D2 СИГРЭ, рабочая встреча с руководством РНК СИГРЭ, участие в церемонии открытия публичной части Коллоквиума D2 СИГРЭ, а также встреча с представителями Молодежной секции РНК СИГРЭ.
Приезд Генерального секретаря СИГРЭ в Россию – значимое событие для отраслевого профессионального сообщества, подчеркивающее важность международного научно-технического обмена в рамках мероприятий СИГРЭ.