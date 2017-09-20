К 2021 году угольные электростанции в США станут нерентабельными

Согласно исследованию финансового аналитического центра Carbon Tracker, к началу 2020-х годов угольные электростанции в США станут абсолютно нерентабельными по причине распространения станций c парогазовым циклом. Если же американские регуляторы и бизнес продолжат упорствовать в сохранении угольной энергетики, то через пять лет потребители будут терять по $10 млрд в год, пишет CleanTechnica.



Доклад Carbon Tracker — первое исследование, которое позволяет изучить экономику каждой угольной электростанции в США и представить инвесторам доводы в пользу их закрытия. За последние три года около 30 ГВт угольных мощностей были закрыты, а генерация электричества с помощью угля сократилось на 13%. В ближайшие несколько лет эксплуатационные расходы на угольные станции будут выше расчетной стоимости газа и возобновляемых источников энергии, говорится в отчете. А это значит, что их закрытие должно стать массовым.



К середине 2020-х строить парогазовые установки будет дешевле, чем эксплуатировать 78% существующих угольных электростанций в США. Использование силы берегового ветра и удешевление солнечной энергии также будут обесценивать угольную энергетику. Если угольные станции не будут закрыты к 2021 году, то потребители будут ежегодно терять $10 млрд, фактически субсидируя неэффективные угольные станции. Для сравнения, это 10% общих расходов на электроэнергию штата Кентукки, 9% — штата Индианы и 7% — Мичигана и Вайоминга.



«В то время как дешевый газ и возобновляемые источники энергии быстро занимают долю рынка угля, энергетический сектор США остается совершенно не готовым к поэтапному отказу от угольных электростанций», — говорится в докладе. «Поэтапный отказ от угля для достижения целевых показателей по снижению глобальной температуры имеет экономический смысл, — говорит соавтор доклада Лоуренс Уотсон. — Наша модель дает инвесторам инструмент для соблюдения Парижского соглашения и защиты своих активов от потерь».



Источник: Хайтек

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