К отопительному сезону - готовы

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 17:20
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ОЗП-2017-2018
Подготовка города к зиме завершается, запланированная на лето ремонтная кампания Владимирским филиалом "Т Плюс" выполнена.
Финальными стали три важных объекта. На ул.Варенцовой и ул.Калинина (перекресток с ул.8 Марта) заменено оборудование тепловых камер. Участок на ул.Калинина минувшей зимой не единожды выходил из строя, и в обоих случаях во время гидравлических испытаний было выявлено сразу несколько повреждений.
Третий адрес – ул.Московская, одно традиционно проблемных мест города. Минувшей зимой здесь было больше всего повреждений на тепловых сетях. В ходе работ, в целом, тут заменено около 700 метров магистрального трубопровода - на новые предварительно изолированные трубы с покрытием из пенополиуретана. Срок их службы заметно дольше, при этом надежность и качество передачи теплоносителя гораздо выше.
На всех объектах не только проведены ремонты и реконструкция, но и полностью восстановлено благоустройство. Реализуемый компанией "Т Плюс" Проект "RE:Конструкция-2017" уделяет этому вопросу особое внимание. Также серьёзно ужесточены стандарты проведения диагностики трубопроводов. Главная цель проекта - максимально повысить качество и надежность теплоснабжения клиентов Холдинга.
Напомним, в целом, в ходе нынешней ремонтной кампании в филиале «Т Плюс» произведено техническое перевооружение, в том числе с заменой теплоизоляции, более 5 км тепловых сетей. Выполнены текущие, средние и капитальные ремонты 12 энергетических котлоагрегатов, 2 водогрейных котлов и 9 турбогенераторов.