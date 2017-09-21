Кабмин одобрил гармонизацию финансового законодательства ЕАЭС

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 16:44
Рубрика: Россия
Метки: ЕАЭС
Россия одобрила проект соглашения о гармонизации законов государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС, участвуют Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) в сфере финансового рынка. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в сообщении на сайте правительства.
Проект соглашения определяет направления и порядок гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС, включая сферу надзора за участниками финрынка, обеспечение условий для взаимного признания лицензий, а также определение единых подходов к деятельности финрынка.
"Подготовка проекта соглашения обусловлена необходимостью создания в рамках Евразийского экономического союза общего финансового рынка, взаимного признания лицензий на деятельность в секторах услуг (банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг), обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствования государственного регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке и гармонизации законодательства государств в финансовой сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Источник: Российская газета