 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Кабмин одобрил гармонизацию финансового законодательства ЕАЭС

Кабмин одобрил гармонизацию финансового законодательства ЕАЭС

21 сентября 2017, 16:44
Рубрика: Россия
Метки: ЕАЭС

Обсудить на форуме

223 просмотра

Россия одобрила проект соглашения о гармонизации законов государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС, участвуют Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) в сфере финансового рынка. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в сообщении на сайте правительства.

Проект соглашения определяет направления и порядок гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС, включая сферу надзора за участниками финрынка, обеспечение условий для взаимного признания лицензий, а также определение единых подходов к деятельности финрынка.

"Подготовка проекта соглашения обусловлена необходимостью создания в рамках Евразийского экономического союза общего финансового рынка, взаимного признания лицензий на деятельность в секторах услуг (банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг), обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствования государственного регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке и гармонизации законодательства государств в финансовой сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Источник: Российская газета

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!