"Ленэнерго" запустило новую подстанцию 110 кВ на Васильевском острове

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») ввело в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Гаванская» в Василеостровском районе. Новый энергоисточник общей мощностью 126 МВА обеспечит электроснабжение станции метро «Горный институт» и станет источником питания для объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года.
На объекте установлены современные распределительные устройства 110/10/6 кВ, смонтированы два трансформатора по 63 МВА. Также предусмотрена возможность увеличения мощности до 160 МВА. «Гаванская» оборудована современными системами связи, автоматики, телемеханики и учета электроэнергии.
Новая подстанция обеспечит 6,4 МВт мощности станции метрополитена «Горный институт» и 6,1 МВт участку Невско-Василеостровской линии петербургского метро от станции «Приморская» до «Улицы Савушкина», включая «Новокрестовскую», а также Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до «Морского Фасада». Кроме того, 7,5 МВт получат два жилых комплекса «Палацио» и 5 МВт деловой комплекс «Морская резиденция».
Также ввод нового энергоисточника позволит снизить дефицит мощностей на Васильевском острове и перевести часть потребителей с загруженной на 80% подстанции №13 «Волхов-Василеостровская» на «Гаванскую».