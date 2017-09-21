"МРСК Урала" содействует реализации программы строительства новых школ в Пермском крае

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 14:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечил электроснабжение новой школы на 1225 мест, которая активно возводится в селе Фролы Пермского муниципального района.
В рамках реализации договора технологического присоединения, энергетики смонтировали блочную комплектную трансформаторную подстанцию. Также построены кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 4,5 км. Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме 620 кВт.
Актуальность строительства новой школы в с. Фролы связана с тем, что в настоящее время территория Фроловского сельского поселения активно застраивается. Здесь выдано более 1200 участков для многодетных семей Пермского района. За последние 5 лет количество учащихся действующей школы выросло в два раза, и ежегодно увеличивается на 70-100 детей. Школьники вынуждены учиться в две смены.
Строительство нового здания школы позволит решить задачу обеспечения ученических мест в соответствии с существующей и прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Концепция Фроловской средней общеобразовательной школы - «ШКОЛА “НАВИГАТОР”», где каждому ребенку помогут определиться с будущей профессией и найти свое место в жизни. В соответствии с программой строительства новых школ в Пермском крае, в ближайшие 5 лет в регионе появится 27 современных школ на 15,8 тысяч мест в 18 территориях. Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» примет активное участие в реализации этой программы, обеспечивая по договорам технологического присоединения электроснабжение школьных новостроек.