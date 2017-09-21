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Отраслевые новости: Энергетика

На Невинномысской ГРЭС реализован проект по повышению надежности работы ПГУ в составе генерирующего оборудования ЕЭС России

На Невинномысской ГРЭС реализован проект по повышению надежности работы ПГУ в составе генерирующего оборудования ЕЭС России

21 сентября 2017, 13:21
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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На Невинномысской ГРЭС выполнен проект по замене автоматического регулятора возбуждения (АРВ) генератора паровой турбины № 14 с целью приведения характеристик работы оборудования парогазовой установки мощностью 410 МВт (ПГУ-410) в соответствие с требованиями, применяемыми в ЕЭС России.

Основным назначением АРВ является повышение устойчивости параллельной работы генераторов при нарушениях нормального режима работы энергосистемы и поддержание заданного уровня напряжения в электросети.

Действующая ранее система возбуждения Simovert VC производства фирмы Siemens, введенная в 2011 году, не прошла сертификационные испытания, не соответствовала требованиям, применяемым в ЕЭС России и Стандарту АО «СО ЕЭС» «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов». Для устранения этих несоответствий на Невинномыской ГРЭС был реализован комплекс мероприятий по замене АРВ Simovert VC.

В помещении управления паровой турбиной ПГУ-410 было установлено новое оборудование отечественного производства, выполнены работы по подключению кабельных линий, монтаж и наладка аппаратуры регулятора, проведены работы по интеграции программного обеспечения АРВ в сеть автоматизированной системы управления технологическими процессами ПГУ-410.

Новое оборудование полностью соответствует требованиям Стандарта АО «СО ЕЭС» «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов» и имеет сертификат соответствия АО «СО ЕЭС» устройств АРВ сильного действия.

Выполненные работы по приведению в соответствие системы регулирования и адаптации генерирующего оборудования к условиям функционирования в ЕЭС России обеспечили повышение устойчивости генерирующего оборудования Невинномысской ГРЭС.

«Причиной значительной доли аварий в энергосистеме является несоответствие характеристик части оборудования стандартам и условиям работы в составе ЕЭС России. Замена критически важного оборудования иностранного производства на отечественное, получившее соответствующие сертификаты, позволяет существенно повысить надежность работы энергетического комплекса и снизить риски нарушения энергоснабжения потребителей. Проект, реализованный коллективом Невинномысской ГРЭС, направлен на приведение технологической базы станции в соответствие с отечественными отраслевыми стандартами, что позволит повысить надежность и эффективность работы генерирующего оборудования ГРЭС в составе энергосистемы», – заявил генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Максим Бабин.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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