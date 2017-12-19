Новое программное обеспечение ГК IEK: чтобы климат был в порядке

В целях повышения удобства работы проектировщиков Группа компаний IEK расширяет возможности своего программного обеспечения и представляет on-line Конфигуратор подбора климатического оборудования. Теперь подготовка проектов с использованием климатического оборудования IEK® станет намного удобнее.

Оn-line Конфигуратор подбора климатического оборудования IEK® представлен в разделе «Продукция/Программное обеспечение» на сайте http://www.iek.ru.

Конфигуратор представляет собой программу для подбора оборудования климат-контроля IEK®, которое обеспечивает требуемые условия эксплуатации аппаратуры внутри электротехнического шкафа.

Обогреватель или вентилятор IEK® выбирается исходя из габаритов шкафа, места его установки, заданных климатических условий эксплуатации и выделяемой тепловой мощности установленного в шкафу активного оборудования. Все исходные данные необходимо указать в поле ввода и нажать кнопку «Подобрать». При необходимости можно воспользоваться опцией печати подобранного оборудования в PDF или Excel файл.

Дополнительные опции Конфигуратора подбора оборудования климат-контроля IEK®:

«Использовать выпускную решетку с фильтром»: к подобранному вентилятору дополнительно указывается выпускная решетка с фильтром;

«Использовать безопасный обогреватель»: заменяет стандартные обогреватели на обогреватели в корпусе;

«Разместить на открытом пространстве»: учитывает рекомендацию по использованию обогревателя мощностью в два раза больше рассчитанной.

Обращаем внимание, что выбор обогревателей или вентиляторов производится таким образом, чтобы суммарная мощность нескольких устройств была выше исходного расчетного значения.