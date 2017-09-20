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Отраслевые новости: Энергетика

Принято новое положение, регулирующее процессы планирования режимов параллельной работы энергосистем России и Монголии

Принято новое положение, регулирующее процессы планирования режимов параллельной работы энергосистем России и Монголии

21 сентября 2017, 10:34
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» и Национальный диспетчерский центр Монголии утвердили положение по планированию параллельной работы единой энергосистемы России и энергосистемы Монголии.

Свои подписи под документом поставили заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Алексей Мольский и вице-директор – главный диспетчер КОО «НДЦ» Лхагвасурэн Бохболд.

Положение расширяет и конкретизирует ряд положений ранее подписанного Соглашения о техническом обеспечении параллельной работы ЕЭС России и ЭС Монголии в части взаимоотношений сторон при планировании режимов параллельной работы энергосистем двух стран и направлен на совершенствование их оперативно-диспетчерского управления.

Целью планирования параллельной работы является определение технически осуществимых суммарных объемов межгосударственных поставок электроэнергии между ЕЭС России и ЭС Монголии на предстоящий период и сальдо перетоков электроэнергии (мощности) по сечению экспорта-импорта Россия – Монголия, исходя из прогнозных балансов электроэнергии и мощности, с учетом графиков ремонтов объектов диспетчеризации на предстоящий период.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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