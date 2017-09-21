Российские производители и дистрибьюторы светотехники впервые сразились с конкурентами на футбольном поле

Организаторы Евразийской Светотехнической Премии "Золотой Фотон" провели 1-ый турнир по мини-футболу среди светотехнических компаний России. Игры между сотрудниками крупнейших производственных и дистрибьюторских компаний прошли в эту субботу 16 сентября в Москве на стадионе и при поддержке судейского корпуса ЦСКА.

В товарищеских матчах сыграли более 100 участников. При активной поддержке болельщиков из коллег, родственников и собственников компаний игры прошли в дружеской, но соревновательной атмосфере. Каждая из заявленных команд была нацелена на безоговорочную победу. Погода и настроение на поле сделали эти игры яркими и динамичными. Все участники достойно сражались за победу и удача улыбнулась трем командам – победителям: почетное третье место заняла команда футболистов компании Uniel, этот крупный производитель источников света и светотехнической продукции; второе место досталось команде компании ЭТМ - одному из крупнейших дистрибьюторов электротехнических товаров в России. И победителем турнира стала компания "Navigator" - один из крупнейших производителей и поставщиков светотехнической продукции.

— "Несмотря на то, что вручение Евразийской Светотехнической Премии "Золотой Фотон" , состоится в феврале 2018 года, инициативу проведения футбольного турнира поддержали многие участники конкурса и рынка, за это всем большое спасибо! Второй турнир состоится в ближайшее время, мы будем рады если и региональные светотехнические компании примут в нем участие, - говорит, организатор турнира Сергей Боровков, генеральный директор консалтинговой компании "Лайтинг Бизнес Консалтинг".

Каждая команда показала себя как сплоченный коллектив, с хорошей тактикой и профессиональными футбольными навыками. Спортивные мероприятия подобного рода – современный и универсальный инструмент решения бизнес-задач. Сплочение и формирование командного духа, нацеленность на результат, поддержание здоровья – только небольшой перечень плюсов от участия в турнире.