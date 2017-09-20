"Ростелеком" подключил к "оптике" 50 отделений "Почты России" в Тверской области

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21 сентября 2017, 16:26
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» подключил к оптическим линиям связи 50 отделений «Почты России» в Тверской области. Для этого за 8 месяцев 2017 года специалисты оператора проложили 15 километров ВОЛС. До конца 2017 года к единой оптической сети будут подключены еще не менее 20 региональных отделений федерального почтового оператора.
Проект строительства «оптики» для «Почты России» в регионе стартовал в 2016 году. В рамках контракта «Ростелеком» подключил уже 229 точек, объединив их в единую корпоративную VPN-сеть со скоростью доступа до 10 Мбит/с в районах и до 100 Мбит/с в областном центре.
Дмитрий Ухов, директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы воспринимаем это проект уже не как задачу из сегмента B2B – «бизнес для бизнеса», а скорее из P2P − «люди для людей». У сотрудников Почты появятся дополнительные возможности для оперативного решения задач, а жители удаленных населенных пунктов, придя в отделение, смогут воспользоваться современными услугами связи. По большому счету, этот проект − еще один шаг на пути к устранению «цифрового неравенства», позволяющий жителям глубинки получить равные с горожанами возможности».
На территории Тверской области работают 867 отделений ФГУП «Почта России». В перспективе «Ростелеком» может обеспечить современными телекоммуникационными услугами все отделения почтовой связи на территории региона. Компания постоянно увеличивает количество услуг для юридических лиц, выводит на рынок собственные сервисы для оптимизации работы органов государственной власти и коммерческих организаций.
Николай Гусар, директор макрорегиона Центр – УФПС Тверской области: «Почта России» предоставляет широкий спектр услуг жителям даже самых удаленных районов и постоянно улучшает качество клиентского сервиса. Нам предстоит дальнейшая совместная работа по подключению максимально возможного количества почтовых отделений к высокоскоростным каналам связи, чтобы осуществлять онлайн-обмен данными повсеместно».
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