Ростех и Китай развивают сотрудничество в области электроники

ЦНИИ «Электроника», входящий в состав Госкорпорации Ростех, и Центр международного экономического и технологического сотрудничества при Министерстве промышленности и информационных технологий КНР подписали меморандум о взаимопонимании.



Подписание состоялось в рамках проходящего в Казани второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности и в присутствии глав отраслевых ведомство двух стран – Дениса Мантурова и Мяо Вэя.



Россия и Китай уделяют значительное внимание развитию одной из наиболее высокотехнологичных и перспективных отраслей промышленности – электронике. Подписанный меморандум закрепляет стремление двух стран наращивать инновационное сотрудничество в данной сфере.



Согласно документу, стороны организуют совместный конкурс в области электронных технологий. Его участниками станут молодые ученые и исследователи. Конкурс будет проводиться в России и Китае. К оценке проектов программы будут привлечены ведущие эксперты с обеих сторон. Победители получат возможность представить свои проекты на международных выставках, конференциях и иных мероприятиях, организуемых на территории другой стороны.



«Развитие Радиоэлектронного кластера и электронных технологий является одним из приоритетов Стратегии развития Госкорпорации Ростех. Мы ставим перед предприятиями кластера амбициозные задачи, связанные с расширением технологического ряда, ростом выручки в среднем на 22,4 % в год, выходом в топ-25 лучших мировых компаний к 2025 году», – отметил индустриальный директор Радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов.



По его словам, реализация таких масштабных планов невозможна без соответствующей подготовки инженерных кадров и системной поддержки талантливых разработчиков и перспективных проектов.



«Китай для нас – стратегический партнер, с которым связывают давние и успешные отношения. Ростех и китайские партнеры реализуют ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе и сфере радиоэлектроники. Подписанный меморандум подтверждает готовность двух стран развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество, делиться успешным опытом и информацией, совместно готовить и создавать условия для роста молодых специалистов», – отметил Сергей Куликов.



Помимо возможности представить свои проекты на ведущих научных площадках, молодые ученые будут поощрены финансовыми и образовательными грантами. В качестве источника инвестиционной поддержки рассматривается вариант создания совместного российско-китайского фонда поддержки инновационных проектов. В рамках программ стажировок в ведущих вузах двух стран будет реализован механизм обмена молодыми талантами.