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Пресс-релизы

СНИИП запустил новое направление бизнеса - системы экологического мониторинга

СНИИП запустил новое направление бизнеса - системы экологического мониторинга

21 сентября 2017, 17:42
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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АО “СНИИП” (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) запустило новое направление бизнеса. Система экологического мониторинга (далее - СЭМ) является масштабируемой и многоуровневой программной платформой, включающей совокупность контролируемых параметров разного направления. Система решает задачи радиационного, химического контроля, проводит технологический контроль помещения, анализ атмосферного состояния воздуха, почвы и воды. В своем составе СЭМ имеет интеллектуальную систему принятия решений, которая, при возникновении внештатной ситуации, методом расчета и прогнозирования предоставляет пользователю четкий набор инструкций.

Система экологического мониторинга состоит из трех уровней. Нижнего, среднего и верхнего. Нижний уровень представляет собой систему технологических датчиков (газовые анализаторы, датчики химического контроля, воды и другие), средний уровень преобразовывает информацию с нижнего уровня в цифровой вид и передает на устройства верхнего уровня (АРМ, сервер, сетевая стойка, портативное управление).

«Наша разработка может быть востребована для предотвращения антитеррористической угрозы. Для обеспечения дистанционного контроля обстановки мы можем установить датчики различного направления на мостах, эстакадах. На территории опасных производственных предприятий можно интегрировать систему датчиков контроля окружающей среды: почвы, воды, воздуха. Система уникальна с точки зрения функциональных возможностей», - рассказал первый заместитель коммерческого директора Алексей Михайлов.

Систему отличает высокая устойчивость к внешним воздействиям, высокая стабильность работы благодаря структурным и схемным решениям резервирования и дублирования измерительных каналов. АО «СНИИП» является единым разработчиком программного обеспечения на всех уровнях системы. Свидетельство о государственной регистрации программного обеспечения принадлежит АО «СНИИП».

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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