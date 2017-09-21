С начала года чеченские приставы арестовали имущество более 60 потребителей, задолжавших "Чеченэнерго" полмиллиона рублей

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21 сентября 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Арест имущества и банковских счетов, взыскание исполнительского сбора – это лишь часть мер, применяемых судебными приставами-исполнителями в отношении должников, которые не спешат расплачиваться за потребленную электроэнергию в установленный законом добровольный срок.
В случае если сумма невыплаченных платежей превышает 10 тыс. руб., производится удержание задолженности с заработной платы или иного дохода, привлечение к административной ответственности, ограничение права выезда за пределы РФ.
Так, с начала текущего года в пользу управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») судебными приставами-исполнителями в рамках принудительного взыскания задолженности арестовано имущество свыше 60 должников, общий долг которых составляет более 500 тыс. руб. Помимо этого, ежемесячно из заработной платы и иных доходов 85-ти должников производятся частичные удержания задолженности.
К административной ответственности за неуплату в срок, определенный судебными приставами, привлечено восемь должников. Также с 29 должников взыскан исполнительский сбор на общую сумму 210 тыс. руб.
В отношении 89 должников вынесены постановления об ограничении в праве выезда за пределы РФ. В отношении 23 должников - в связи с полным погашением ими задолженности - вынесены постановления об отмене запрета на выезд из страны.