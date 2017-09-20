Сергей Савчук и Дмитрий Кобылкин обсудили развитие энергетики ЯНАО

Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук обсудил с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным вопросы развития энергосистемы региона. Встреча прошла в столице ЯНАО.



Как сообщает пресс-служба главы региона, речь, в частности, шла о реализации основных направлений совместной деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе обеспечения энергетической безопасности, бесперебойного и надёжного функционирования электроэнергетики Северного энергорайона автономного округа.



В соответствии со стратегией развития АО «Тюменьэнерго», компания намерена работать в регионе в нескольких направлениях. Одно из важнейших – ликвидация зон децентрализованного энергоснабжения и присоединение автономных районов к единой энергосистеме. При этом, в рамках существующей концепции развития арктических территорий, энергетики планируют модернизировать и расширять существующее электросетевое хозяйство для нужд крупных потребителей.



Стоит отметить, что за несколько последних лет в рамках инвестиционной программы «Тюменьэнерго» для присоединения Салехардского энергорайона были построены две одноцепных воздушных линии 220 кВ «Надым – Салехард» протяжённостью в целом около 720 км, подстанция 220/110 кВ «Салехард» (250 МВА), в городе Салехарде завершено строительство подстанций «Полярник» и «Северное сияние» с питающими линиями электропередачи, обеспечивающих присоединение к Единой энергосистеме России и создающих необходимые условия для дальнейшего социально-экономического развития города, прежде всего его промышленности.



«У Салехардского энергоузла в настоящее время есть достаточная мощность, которая позволяет реализовать здесь любые, даже очень энергоёмкие проекты, в результате инвестиционный климат Салехарда и близлежащих районов существенно улучшается. Уже сейчас у нас есть возможность запитать любое производство, которое требует технологического присоединения, дешёвым электричеством и обеспечить надёжное, бесперебойное постоянное энергоснабжение всех потребителей», – отметил генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук в комментарии ОГТРК «Ямал - Регион».



В среднесрочной перспективе ожидается присоединение на параллельную работу с энергосистемой города Лабытнанги и посёлка Харп Приуральского района, для чего планируется строительство линии электропередачи 110 кВ через Обь и электросетевого комплекса с подстанциями 110 кВ и питающими ВЛ. В целом ожидаемый прирост нагрузки составит около 80 МВт.



«Развитие энергосистем арктических регионов является направлением, способным не только существенно улучшить инвестиционный климат на отдельной территории, но и оказать положительное влияние на экономику страны в целом. Для нас работа в ЯНАО – это работа не только на существующего, но и на будущего потребителя, а, значит, на будущее и компании, и автономного округа. Мы достаточно плодотворно взаимодействуем в этой сфере с правительством ЯНАО, поскольку все заинтересованы в росте экономики и качества жизни в регионе, и, уверен, что совместно мы достигнем целей, которые поставлены руководством страны», – резюмировал Сергей Савчук.