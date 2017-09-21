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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Состоялось 8-e заседание Российско -Алжирской СМПК

Состоялось 8-e заседание Российско -Алжирской СМПК

21 сентября 2017, 16:07
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Под сопредседательством  Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра финансов Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррахмана Рауиа состоялось восьмое заседание Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В пленарном заседании Комиссии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и деловых кругов обеих стран.

Министры подчеркнули, что Россия и Алжир являются надежными стратегическими партнерами и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии  взаимодействия. Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних торгово-экономических отношений. «Товарооборот между нашими странами в 2016 г. по сравнению с 2015 г. вырос практически в 2 раза до 3,98 млрд долларов. Во втором квартале 2017 г. товарооборот между Россией и Алжиром увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году и составил 1,38 млрд долларов», - сообщил Александр Новак.

Участники заседания отметили значительный потенциал для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как строительство, транспорт, промышленность, телекоммуникации и СМИ, а также в области водных ресурсов и здравоохранения.

В заключение Александр Новак подчеркнул: «Итоги совместной работы еще раз подтвердили заинтересованность двух государств в дальнейшем развитии наших экономических связей, поиске путей их совершенствования, стремлении сторон находить взаимоприемлемые решения возникающих проблем».

По итогам мероприятия Александр Новак и  Абдеррахман Рауиа подписали  протокол восьмого заседания Смешанной межправительственной смешанной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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