Состоялось 8-e заседание Российско -Алжирской СМПК

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 16:07
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра финансов Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррахмана Рауиа состоялось восьмое заседание Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В пленарном заседании Комиссии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и деловых кругов обеих стран.
Министры подчеркнули, что Россия и Алжир являются надежными стратегическими партнерами и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия. Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних торгово-экономических отношений. «Товарооборот между нашими странами в 2016 г. по сравнению с 2015 г. вырос практически в 2 раза до 3,98 млрд долларов. Во втором квартале 2017 г. товарооборот между Россией и Алжиром увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году и составил 1,38 млрд долларов», - сообщил Александр Новак.
Участники заседания отметили значительный потенциал для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как строительство, транспорт, промышленность, телекоммуникации и СМИ, а также в области водных ресурсов и здравоохранения.
В заключение Александр Новак подчеркнул: «Итоги совместной работы еще раз подтвердили заинтересованность двух государств в дальнейшем развитии наших экономических связей, поиске путей их совершенствования, стремлении сторон находить взаимоприемлемые решения возникающих проблем».
По итогам мероприятия Александр Новак и Абдеррахман Рауиа подписали протокол восьмого заседания Смешанной межправительственной смешанной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.