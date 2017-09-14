Специалисты филиала "Мордовэнерго" в августе выявили 50 фактов энерговоровства

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 10:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Мордовэнерго» проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов безучетного потребления электроэнергии. В ходе проведенных в августе рейдов, специалисты предприятия выявили 4 факта энерговоровства юридическими лицами (3 - в Зубово-Полянском районе, 1 - в Ромодановском). Объем безучетного потребления юридическими лицами составил 5640 кВт/ч.
Проблемы безучетного потребления есть и в бытовом секторе. В минувшем месяце составлены акты на 46 человек. Объем незаконно потребленной электроэнергии физическими лицами превысил 101 500 кВт/ч. Лидирует по количеству выявленных нарушений Ромодановский район. Там выявлено 9 случаев безучетного потребления электроэнергии физическими лицами. 6 фактов задокументировано в Атюрьевском, 5 - в Зубово-Полянском районах, по 4 - в Рузаевском и Темниковском. По 2 правонарушения выявлено в Кочкуровском, Большеигнатовском, Лямбирьском, Арадатовском и Торбеевском районах республики. Всего специалисты филиала «Мордовэнерго» в августе выявили 50 фактов безучетного потребления. Общий ущерб от противоправных действий юридических и физических лиц превышает 98 тыс. рублей.
Попытки сэкономить на оплате электроэнергии практически всегда в итоге выявляются энергетиками. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Однако последствия могут быть еще серьезнее – любители сомнительной экономии рискуют своим здоровьем и жизнью при вмешательстве в работу электросетей. Последствия энерговоровства могут сказаться и на соседях недобросовестных потребителей, поскольку самовольное подключение к сетям может снизить качество электроэнергии или привести к пожару.
Энергетики призывают жителей Республики Мордовия обратить внимание на важность этой проблемы и сообщать о подобных фактах в ПАО «МРСК Волги» (в т.ч. анонимно) по телефону «горячей линии» 8 800 775 16 42 или в правоохранительные органы.