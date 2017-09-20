"Т Плюс" продолжает подготовку энергообъектов в Марий Эл и Чувашии к предстоящему отопительному сезону

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 09:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС
На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс с 18 сентября 2017 года стартовал капитальный ремонт энергетического котла типа ТПЕ-430А ст. № 2. Цель ремонтных мероприятий - восстановление ресурса оборудования, повышение экономичности и надежности его работы.
В ходе ремонта на оборудовании будут выполнены типовой и сверхтиповой объемы работ. В частности, контроль металла элементов котла, замена на новые всех пакетов горячего и холодного слоя набивки регенеративных воздухоподогревателей (РВП), замена всех конденсаторов конденсационной установки, устранение ранее выявленных в процессе эксплуатации дефектов и т.д.
Реализация комплекса ремонтных мероприятий будет завершена в третьей декаде октября. Проводимые работы не повлияют на стабильность и качество энергоснабжения потребителей, мощности действующего оборудования станции будет достаточно, в том числе, для покрытия нагрузок с началом отопительного сезона.
Стоит отметить, что ремонт основного оборудования на энергообъектах филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс проводится в соответствии с годовым графиком, согласованным с АО «Системный оператор Единой энергетической системы России».
Всего с февраля – старта ремонтной кампании 2017 года – по сегодняшний день на энергообъектах филиала проведены плановые ремонты 10 котлоагрегатов общей паропроизводительностью 4920 т/ч и 9 турбин общей мощностью 896 МВт.
В общей сложности в текущем году будет отремонтировано 12 котлов и 10 турбин.
Напомним, ход подготовки теплоэлектроцентралей и тепловых сетей компании к осенне-зимнему периоду 2017/2018 г. находится под контролем специального Штаба, созданного в филиале. Функционируя в постоянном режиме, Штаб в оперативном порядке занимается решением возникающих производственных вопросов для своевременного и качественного проведениях всех плановых мероприятий.