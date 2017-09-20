Тульский филиал МРСК Центра и Приволжья реализует комплекс природоохранных мероприятий

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 15:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В Год экологии филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» вносит свой вклад в обеспечение экологической безопасности региона. Особое внимание уделяется контролю мест образования и накопления отходов производственной деятельности, а также их своевременной утилизации.
Для производственных площадок утверждены разрешительные документы по природопользованию с учетом всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Заключены договоры на транспортировку, обезвреживание, переработку, утилизацию и захоронение всех отходов производства и потребления, образующихся в филиале «Тулэнерго» со специализированными организациями, имеющими лицензии на выполнение указанных работ.
Регулярно выполняется мониторинг выбросов вредных веществ на энергообъектах в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей. В текущем году проведены замеры содержания вредных веществ на границах производственных площадок в зоне жилой застройки. По их результатам превышений нормативов не установлено.
Важным направлением работы по обеспечению экологической безопасности является предупреждение попадания нефтепродуктов из маслонаполненного энергооборудования в почву, поверхностные и подземные воды. Для этого на подстанциях осуществляется замена маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией, что позволяет снизить общий объем используемого трансформаторного масла. Также проводятся лабораторные испытания биопрепарата «БИОМ» для рекультивации почвы и очистки воды, загрязненных нефтепродуктами.
В распределительных сетях Тулэнерго эксплуатируются герметичные энергосберегающие трансформаторы (ТМГэ) класса напряжения 10(6) кВ мощностью 25-630 кВА, включенные в реестр инновационных решений ПАО «Россети». Герметичные трансформаторы имеют повышенный срок эксплуатации, что снижает объемы утилизации трансформаторного масла и минимизирует влияние на окружающую среду.
Напомним, что в филиале «Тулэнерго» предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности и развитию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001.