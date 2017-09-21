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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Усть-Лабинский филиал Кубаньэнерго подготовил к зиме ключевой питающий центр энергорайона

Усть-Лабинский филиал Кубаньэнерго подготовил к зиме ключевой питающий центр энергорайона

21 сентября 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (входит в группу «Россети») выполнили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 35 киловольт – «Гаджировская – Ирклиевская» общей протяженностью более 18 км.

В ходе выполнения ремонтных работ энергетики произвели замену 160 поврежденных и устаревших фарфоровых изоляторов на современные полимерные, которые обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью, а также устойчивы к перепадам температур. Дефекты полимерной изоляции обнаруживаются без применения диагностических устройств, что позволяет обеспечить их своевременную замену.

– Сейчас, когда основные сельскохозяйственные работы уже завершены, важно не упустить время и провести до начала  осенне-зимнего периода целый комплекс ремонтов. На их выполнение мы ежегодно направляем значительную часть денежных средств и усилий нашего персонала, – подчеркнул директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Капитальный ремонт линии «Гаджировская – Ирклиевская» повысит надежность функционирования энергообъекта в предстоящий осенне-зимний период и позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей и объектов жизнеобеспечения двух населенных пунктов Тбилисского района.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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