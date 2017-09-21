Японские города начали отключаться от централизованных энергосетей

Регулярные землетрясения и цунами заставили сразу несколько японских городов перейти на микроэнергосети и получать электричество из местных возобновляемых источников. В отличие от крупных сетей, мини-системы продолжают работать, даже если в окрестностях прекратилась централизованная подача электроэнергии.



Одним из первых отказаться от крупных энергосетей решил город Хигасимацусима на севере Японии. В марте 2011 года после цунами и подземных толчков три четверти строений города были уничтожены, погибло 1100 человек.



Город получил от государства деньги на восстановление. Однако горожане не стали вкладываться в старую энергосистему. Вместо этого 40 000 жителей Хигасимацусимы решили построить микроэнергосети и децентрализованную систему выработки «чистой» электроэнергии. Теперь город производит 25% электроэнергии в автономном режиме без подключения к энергосистеме общего пользования. При тотальном обесточивании автономная генерация и сеть могут обеспечивать жителей электричеством в течении трех суток.



За Хигасимацусимой последовали другие японские города и районы. Как отмечает Reuters, независимые распределенные миниэнергосети продолжают работать, даже если в окрестностях отключена подача электроэнергии. Энергия при этом поступает от солнечных электростанций, ветровых установок и источников на природном газе.



Финансированием новых энергетических проектов занимается государство. Для этого власти Японии создали программу восстановления, бюджет которой в этом году составил 3,72 триллиона йен ($33,32 млрд). Его планируют инвестировать в строительство «умных» систем распределения энергии по всей Японии. В следующем году бюджет планируют увеличить на 24%.



В будущем Япония может полностью отказаться от централизованных энергосистем и перейти на небольшие локальные сети. «Мы приближаемся к тому дню, когда крупные электростанции перестанут строить. Вместо них люди будут полагаться на распределенные энергосистемы», — уверен один из создателей технологии умных сетей, профессор Токийского технологического института Такао Кашиваги.



По прогнозам аналитиков Bloomberg, 2017 станет годом формирования энергетических микросетей. Большинство микросетей пока базируется в отдаленных и неэлектрифицированных регионах, но пример Японии доказывает, что и обычные города могут перейти на децентрализованную систему из соображений выгоды и эффективности.



Источник: Хайтек

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