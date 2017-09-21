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За светотехническую Премию "Золотой Фотон" будут бороться компании из стран Евразийского экономического союза.

За светотехническую Премию Золотой Фотон будут бороться компании из стран Евразийского экономического союза.

21 сентября 2017, 17:24
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЗОЛОТОЙ ФОТОН

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В феврале 2018 года лучшие компании, работающие в светотехнической отрасли в странах ЕврАзЭС, создающие инновационные и энергоэффективные продукты смогут презентовать широкой общественности свои новейшие разработки. На премию выдвигаются лампы и светильники, которые обладают выдающимися техническими и функциональными характеристиками, проекты по освещению школ, административных и офисных зданий, ЖКХ, промышленных объектов, магазинов, а также свои бизнес-достижения . На сайте Премии уже зарегистрировалось более 30 компаний.

— "На сегодняшний день на рынке присутствуют несколько тысяч производителей светотехнической продукции и у каждого из них свой уровень качества. У конечного потребителя нет правильного инструмента, чтобы выбрать высококачественный и технически совершенный продукт. Премия "Золотой Фотон" - как раз и есть этот инструмент, который гарантирует качество и дифференцирует производителей. Для органов исполнительной власти и государственных заказчиков Премия может стать гарантией соответствия заявленным характеристикам, став решающим фактором в пользу принятия решений о выборе поставщика при осуществлении государственных и муниципальных закупок." - отмечает Владимир Габриелян, Президент отраслевой консалтинговой компании "Лайтинг Бизнес Консалтинг", организатора Премии.

Евразийская Светотехническая Премия учреждена 2015 году и проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федерального дорожного агентства Министерства транспорт Российской Федерации, Российской ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО), Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), и Ассоциации "Честная Позиция". Организатором премии является ведущая отраслевая консалтинговая компания "Лайтинг Бизнес Консалтинг"

Жюри, состоящее из экспертов светотехнического и смежных рынков, выберет победителей в категориях "Продукт года", "Проект года", "Достижение года". Одной из самых интересных категорий будет "Признание отрасли", в которой победитель будет определен прямым голосованием представителей профессионального сообщества. Сбор заявок продолжается на сайте премии , подать необходимо не позднее 30 ноября 2017.

Также открыта аккредитация для СМИ на участие в мероприятиях Премии "Золотой Фотон" и прием заявок на информационное партнерство с федеральными и региональными редакциями. pr@light-award.ru

Компания: Золотой Фотон

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