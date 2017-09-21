На втором энергоблоке строящейся ЛАЭС смонтирован один из четырех парогенераторов

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 15:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Операцию по подъему крупногабаритного оборудования провели специалисты АО «МСУ-90» и ПАО «Северное управление строительства».
Установка парогенератора на штатное место проводилась методом open top, т.е. через открытую кровлю здания. Такой способ позволяет упростить процедуру монтажа и в целом ускорить процесс строительных работ.
С помощью крана «Liebherr LR 11350» парогенератор весом около 320 тонн подняли на высоту более 40 метров и опустили внутрь реакторного корпуса на отметку +16,000, на специальные опоры.
Таким же способом будут смонтированы оставшиеся три парогенератора и компенсатор давления. Это основное технологическое оборудование реакторной установки. Парогенераторы предназначены для выработки пара, который приводит в движения турбину.
После монтажа каждая единица оборудования будет укрыта специальным металлическим разборным кожухом для защиты от внешних воздействий. Это даст возможность специалистам продолжить строительно-монтажные работы в здании реактора до закрытия его куполом.