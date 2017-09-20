Нижновэнерго повысил надежность энергообъекта в центре Нижнего Новгорода

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
21 сентября 2017, 13:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» завершил работы по реконструкции распределительного пункта (РП) №82 на улице Володарского в г. Нижний Новгород.
Реконструкция, начавшаяся в августе 2017 года, была проведена в рамках инвестиционной программы. Специалисты Нижновэнерго полностью заменили старое оборудование РП на новое – комплект ячеек КСО «Новация» с вакуумными выключателями BB/TEL с высоким эксплуатационным ресурсом и быстродействием (при включении и отключении) - повышающее уровень надежности электроснабжения потребителей.
РП-82 находится в эксплуатации с 1971 года. В результате реконструкции пропускная способность его оборудования и питающих электроустановку кабельных линий достигла 5 МВА.
Распределительный пункт обеспечивает электроснабжение центральных улиц Нижнего Новгорода: Максима Горького, Ошарской, Звездинки, Алексеевской и других. Кроме того, через РП-82 осуществляется снабжение электрической энергией таких социально значимых объектов, как Нижегородский театр юного зрителя, МБОУ лицей №40, школа №14, АО НИАЭП, ОАО «Волгателеком», объекты ОАО «Теплоэнерго».