АББ выводит концепцию "умного" дома на новый уровень благодаря решениям Amazon и Sonos

Компания АББ усовершенствовала ABB-free@home, свое решение для «умного» дома из линейки ABB AbilityTM, дополнив его качественными автоматическими функциями от Amazon Alexa и беспроводной звуковой системой от Sonos.



Сегодня в ходе IFA, крупнейшей в Европе выставки потребительской электроники, которая проходит в Берлине, компания АББ, лидер немецкого рынка автоматизации для дома, объявила о начале сотрудничества с Amazon и Sonos. Благодаря решению ABB-free@home пользователи получат возможность контролировать 65 функций, включая освещение, шторы, безопасность и отопление. Управление (в том числе удаленное) будет осуществляться через контрольную панель на планшете или смартфоне. Решения Amazon Alexa и Sonos интегрированы в открытую платформу автоматизации «умного» дома.



Линейка ABB Ability™, разработанная на основе передовых достижений отрасли, состоит из управляемых программным обеспечением взаимосвязанных решений и предназначена для автоматизации жилых домов и зданий различного назначения. Чтобы предложить своим клиентам интегрированную систему для удобного управления всеми современными технологиями, компания АББ приняла решение вступить в партнерские отношения с другими ведущими игроками на рынке. Новая интегрированная система позволит включать свет при помощи голосовых команд Alexa, управлять звуком в разных комнатах и поддерживать высокий уровень энергоэффективности благодаря настройкам освещения, отопления и управления шторами на окнах.



Интеграция с решением Alexa от Amazon обеспечивает возможность управления 65 функциями ABB-free@home с помощью голосовых команд, а также посредством приложения или онлайн-платформы myABB Living Space. Тем клиентам, которые не хотят приобретать Alexa, АББ предлагает собственную функцию активации голосом.



Управление динамиками Sonos может осуществляться через приложение, датчики и сенсорные панели ABB-free@home. Пользователи смогут создавать и просматривать группы динамиков, начинать, останавливать и переключать композиции, отключать звук и регулировать громкость. Все это позволяет сделать любимую музыку частью заранее продуманной обстановки.



Тарак Мехта (Tarak Mehta), руководитель подразделения "Электрооборудование", сообщает: «Благодаря ABB-free@home мы стали первыми в сфере решений для "умного" дома. ABB Ability открывает возможности цифровой революции для людей во всем мире. Решения для автоматизации дома становятся все более доступными и простыми. Мы намерены продолжать сотрудничество с другими лидерами рынка для расширения функциональности нашей единой платформы. За период с 2014 года решение ABB-free@home было продано более миллиона раз. Инновации и интеграция — вот основные факторы успеха, когда разработкой удобного пользовательского интерфейса с расширяемым набором функций занимаются нескольких компаний».



По прогнозам отраслевых аналитиков, к 2022 году ожидается рост рынка автоматизации домов до более чем 100 млрд долл. США. Решения АББ для «умных» жилых домов и прочих зданий подходят для самых разных объектов: коттеджей, многоквартирных домов, гостиниц, коммерческих зданий и развлекательных центров. В Германии, Нидерландах и Австрии эти решения предлагаются под маркой Busch-Jaeger.



Тарак Мехта добавляет: «Потребителям нужны "умные" функции, которые сделают их жизнь более удобной и помогут внести вклад в улучшение экологии. Мы продолжаем двигаться вперед и развивать искусственный интеллект в этой области, чтобы совершить качественный скачок — создать решения, которые будут предвосхищать ваши потребности: выключать электронику, когда датчики регистрируют, что в доме никого нет; включать отопление, когда система GPS сообщает, что вы будете дома через 15 минут; запоминать ваши предпочтения в плане освещения и управления звуковой системой».