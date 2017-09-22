Александр Новак: "Основная задача – возврат доверия и инвестиций в нефтяную отрасль"

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 15:48
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в преддверии заседания Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств прокомментировал исполнение договоренностей по сокращению добычи нефти: «В целом, все страны настроены на исполнение добровольно взятых на себя обязательств, ситуация на нефтяном рынке показывает, что соглашение работает».
По словам Александра Новака, сегодняшняя цена на нефть, которая формируется на рынке в диапазоне между 50 и 60 долларами, могла бы удовлетворить как производителей, так и потребителей.
«Наша основная задача – возврат доверия и инвестиций в отрасль», - подчеркнул Министр.