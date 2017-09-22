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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак: "Основная задача – возврат доверия и инвестиций в нефтяную отрасль"

Александр Новак: Основная задача – возврат доверия и инвестиций в нефтяную отрасль

22 сентября 2017, 15:48
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в преддверии заседания Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств прокомментировал исполнение договоренностей по сокращению добычи нефти:  «В целом, все страны настроены на исполнение добровольно взятых на себя обязательств, ситуация на нефтяном рынке показывает, что соглашение работает».

По словам Александра Новака, сегодняшняя цена на нефть, которая формируется на рынке в диапазоне между 50 и 60 долларами, могла бы удовлетворить как производителей, так и потребителей.

«Наша основная задача – возврат доверия и инвестиций в отрасль», - подчеркнул Министр.

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