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Отраслевые новости: Энергетика

"Дальэнергосбыт" вынужден взыскивать долги за энергоресурсы с потребителей Находки через суд

Дальэнергосбыт вынужден взыскивать долги за энергоресурсы с потребителей Находки через суд

22 сентября 2017, 13:04
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК, СУД

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 «Дальэнергосбыт» (филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания») вынужден через суд добиваться оплаты долгов потребителей Находкинского городского округа за поставленные энергоресурсы. В сентябре в работу судебным приставам-исполнителям поступило более 1,5 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности перед энергетиками. До конца сентября приставы планируют посетить 300 жителей округа, суммарный долг которых превышает 700 тыс. рублей. Помимо этого, в банки планируется направить более 500 постановлений на арест счетов должников.

Во время визитов приставов неплательщикам будет предложено оплатить сумму, указанную в судебном решении и исполнительский сбор. Если они откажутся произвести оплату, судебные приставы вправе наложить арест на имущество, принадлежащее должникам, банковские счета, пенсию или стипендию, вынести запрет на оформление документов на автотранспорт и недвижимость, а также на выезд за пределы России.

Отметим, что исковое заявление в отношении должника подается в суд одновременно с началом процедуры по ограничению электроснабжения его жилья. Для того чтобы не остаться без электроэнергии и избежать судебных разбирательств, потребителям, на лицевых счетах которых числится задолженность за использованную электроэнергию, необходимо в срочном порядке оплатить долги или заключить соглашение о реструктуризации.

Компания: ПАО "ДЭК"
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