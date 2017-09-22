"Дальэнергосбыт" вынужден взыскивать долги за энергоресурсы с потребителей Находки через суд

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22 сентября 2017, 13:04
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК, СУД
«Дальэнергосбыт» (филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания») вынужден через суд добиваться оплаты долгов потребителей Находкинского городского округа за поставленные энергоресурсы. В сентябре в работу судебным приставам-исполнителям поступило более 1,5 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности перед энергетиками. До конца сентября приставы планируют посетить 300 жителей округа, суммарный долг которых превышает 700 тыс. рублей. Помимо этого, в банки планируется направить более 500 постановлений на арест счетов должников.
Во время визитов приставов неплательщикам будет предложено оплатить сумму, указанную в судебном решении и исполнительский сбор. Если они откажутся произвести оплату, судебные приставы вправе наложить арест на имущество, принадлежащее должникам, банковские счета, пенсию или стипендию, вынести запрет на оформление документов на автотранспорт и недвижимость, а также на выезд за пределы России.
Отметим, что исковое заявление в отношении должника подается в суд одновременно с началом процедуры по ограничению электроснабжения его жилья. Для того чтобы не остаться без электроэнергии и избежать судебных разбирательств, потребителям, на лицевых счетах которых числится задолженность за использованную электроэнергию, необходимо в срочном порядке оплатить долги или заключить соглашение о реструктуризации.