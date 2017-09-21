Гайский ГОК обновил оборудование ремонтно-механического завода

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22 сентября 2017, 14:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
Гайский ГОК (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приобрел новое оборудование для ремонтно-механического завода (РМЗ). Предприятие реализует план по замене и модернизации изношенных агрегатов. В основном, поставки осуществили российские производители. Как отметил начальник РМЗ Гайского ГОКа Борис Перегудов, полученное оборудование отличается простотой и надежностью эксплуатации.
Так, на слесарно-заготовительный участок с Южно-Уральского механического завода (г. Кувандык) поступили пресс однокривошипный и гильотинные ножницы. Пресс предназначен для различных операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, резки, гибки, неглубокой вытяжки. С его помощью специалисты могут изготавливать металлические детали разнообразные по форме, размерам и сложности. Например, для подземного рудника и шахтостроительного управления комбината слесари завода изготавливают быстроразъемные соединения - хомуты, которые используются для соединения и разъема трубопроводов. В месяц РМЗ производит порядка трех тысяч штук деталей для сборки хомутов.
Гильотинными ножницами осуществляется резка (рубка) листового металла толщиной от одного до 20 миллиметров и шириной до 3 метров. Ножницы также оборудованы дополнительной секцией для рубки сортового проката – уголка и круга.
На кузнечном участке завода установлен новый полуавтоматический ленточнопильный станок болгарского производства, который предназначен для распиливания круглых и профильных заготовок из цветных и черных металлов. Станок позволяет работать с металлопрокатом размером до 420 мм под углом 90 и 45 градусов.
Кроме технического оборудования, для перемещения монтажных бригад РМЗ по объектам ремонтов и строительства приобретено шесть вагонов-домов «Бытовка», произведенных на Новоорском опытно-экспериментальном заводе. Конструкция вагонов позволяет хранить электроинструмент, сварочное и газо-резательное оборудование, стропы и другие приспособления, необходимые в работе. Вагоны собраны в так называемом «северном исполнении». Они оснащены кондиционером, радиатором, электрощитом, газовой плитой, тепловой завесой, т.е. всем необходимым для комфортного отдыха, питания и работы в полевых условиях.
Общая сумма приобретенного Гайским ГОКом оборудования для РМЗ составляет порядка – 7, 9 миллиона рублей.