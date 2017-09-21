"Газпром энергохолдинг" провел VI Конкурс молодых специалистов и рационализаторов

Подведены итоги VI Конкурса молодых специалистов и рационализаторов Группы «Газпром энергохолдинг». В финале конкурса, который прошел с 18 по 21 сентября 2017 года на Адлерской ТЭС, соревновались представители ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2».



Участники представили 24 лучших проекта, отобранных на предварительных этапах более чем из 300 работ.



Критериями для оценки победителей являются качество исследований, степень технической проработки, новаторство предложенных концепций и перспектива внедрения проекта в Группе «Газпром энергохолдинг».



«Это уже шестой конкурс для «Газпром энергохолдинга», и с каждым разом нам сложнее выявить победителя, настолько высок уровень подготовки участников. Желаю вам, чтобы конкурс стал серьезным стартом для дальнейшего профессионального роста и развития», — отметил заместитель директора по производству – начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг» Сергей Петелин.



По итогам голосования конкурсной комиссии определены победители.



В секции «Управление и автоматизация»:



1 место – Григорий Белов, Илья Карзов — ПАО «МОЭК» (Тема: «Оперативный дистанционный контроль электрооборудования центрального теплового пункта, а также участков тепловых сетей, оборудованных средствами электрохимической защиты»);



2 место – Любовь Петроева — ПАО «ТГК-1» (Тема: «Система ранжирования потребителей для работы с дебиторской задолженностью филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»);



3 место – Василий Еремеев — ПАО «ОГК-2» (Тема: «Замена алгоритмов САУМ-1 в котельных и турбинных регуляторах мощности энергоблоков на алгоритмы САУМ-2»);



Анна Легат, Елена Семенова, Анна Маслова – ПАО «МОЭК» (Тема: «Создание единого портала услуг ПАО «МОЭК»).



В «Технической» секции»:



1 место – Анастасия Каптилкина – ПАО «Мосэнерго» (Тема: «Уменьшение платы за сбросы нефтепродуктов и тяжелых металлов, в следствии снижения их концентрации на филиале ПАО «Мосэнерго»- ТЭЦ-26»)



2 место – Татьяна Богданова, Екатерина Замфир — ПАО «Мосэнерго» (Тема: «Замена фильтрующего материала в механических фильтрах и перевод натриевых фильтров на противоточное ионирование»)



3 место – Никита Никитин, Дмитрий Энгельс, Андрей Клейменов, Денис Балашов — ПАО «МОЭК» (Тема: «Разработка скользящей/подвижной опоры для трубопроводов в пенополиуретановой изоляции»).



В рамках объявленного в России и в ПАО «Газпром» Года экологии конкурсной комиссией был отмечен лучший проект в области экологии - работа Андрея Соколова (ПАО «ТГК-1», тема: «Технические решение (вновь внедренные и перспективные) по схемам подпитки оборотных систем охлаждения и водоподготовки»).



Отдельно за командную работу, взаимную выручку и крепкое товарищество были отмечены Алексей Васильев и Роман Комаров – ПАО «ТГК-1» (Тема: «Использование низкопотенциального пара для снабжения сторонних потребителей в весенне-осенний период»).



Справка



Ключевая задача Конкурса молодых специалистов и рационализаторов ООО «Газпром энергохолдинг» — поиск и последующее продвижение наиболее эффективных идей и проектов в различных направлениях деятельности, обмен идеями и практическими знаниями.