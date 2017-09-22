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Отраслевые новости: В мире

Глобальная экономика растет неустойчиво

Глобальная экономика растет неустойчиво

22 сентября 2017, 14:52
Рубрика: В мире
Метки: ЭКОНОМИКА

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экономика

Рост мировой экономики в 2017 году составит 3,5%, а к 2018 году ускорится до 3,7% за счет оживления производства, глобальной торговли и дополнительных инвестиций в технологический сектор, говорится в свежем прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Драйверами остаются развивающиеся экономики, а в развитых странах сохраняются умеренные темпы роста. Впрочем, предупреждают в ОЭСР, повышение производительности труда сдерживается недостаточным пока ростом инвестиций и торговли, а зарплаты растут медленно и неравномерно.

Рост экономики США, по прогнозу, составит 2,1% в этом и 2,4% в 2018 году из-за роста потребления и капвложений бизнеса. Сможет ли продолжение политики количественного смягчения обеспечить дополнительное ускорение роста в 2018 году, остается неясным. Для еврозоны в ОЭСР пересмотрели прогноз в сторону повышения: 2,1% роста ВВП в 2017 году и 1,9% в 2018-м (прежняя оценка для обоих лет — 1,8%). Лучшие, чем ожидалось, оценки в первом полугодии обеспечил рост занятости, влияние стимулирующей монетарной политики и уменьшение политической неопределенности на фоне роста потребления и инвестиций вместе с укреплением экспорта. В частности, экономика Германии, как предполагается, вырастет в 2017 и 2018 годах на 2,2% и 2,1% соответственно, Франции — на 1,7% и 1,6%, Италии — на 1,4% и 1,2%. Хуже всего выглядят перспективы Великобритании из-за продолжающейся неопределенности вокруг Brexit: 1,6% в этом и 1% в 2018 году.

В Китае на фоне стимулирующих мер и попыток стабилизации корпоративного долга рост экономики ожидается на уровне 6,8% в 2017-м и 6,6% в 2018 году. Инфраструктурные инвестиции в КНР и оживление производства сырья способствовали росту крупнейших развивающихся рынков. В частности, ОЭСР значительно повысила свой июньский прогноз по России — до 2% в нынешнем и 2,1% в следующем году против 1,4% и 1,6% соответственно. Ускоренному выходу РФ из рецессии способствовало повышение цен на нефть и низкие процентные ставки, полагают в организации.

Для обеспечения устойчивости роста большинству экономик потребуется, однако, дальнейшая балансировка монетарной и фискальной политики, оптимизация бюджетных расходов и структурные реформы, заключают в ОЭСР.

Источник: Коммерсант

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