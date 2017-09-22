Готовы встретить холода

RE:конструкция-2017: теплоэнергетики заканчивают подготовку Оренбурга, Орска и Медногорска к новому отопительному сезону. На теплоэлектроцентралях Оренбургского филиала «Т Плюс» в завершающей стадии находятся ремонты основного и вспомогательного оборудования. Помимо сотни текущих и средних ремонтов реализуются четыре ключевых мероприятия программы RE:Конструкция – 2017: это капитальные ремонты основных агрегатов станций.



На Орской ТЭЦ-1 в разгаре капремонт турбины №10. На Сакмарской ТЭЦ в конце июля завершился капитальный ремонт котлоагрегата №4, до конца сентября закончится обновление турбины №1. На Каргалинской ТЭЦ капитальные работы прошли на пятой турбине.



Все теплоэлектроцентрали Оренбургского филиала «Т Плюс» полностью снабжены резервным топливом (мазутом), то есть на 100% подготовлены к непредвиденным ситуациям в морозы.



В Оренбурге и Медногорске окончена плановая перекладка магистральных тепловых сетей. Это семь участков трассы общей протяженностью 2,5 километра. В областном центре - в районе ТРЦ «Север», ТД «Восход», ДК «Экспресс», МОЛЛ «Армада», здания Караван-Сарая, на улице Юных Ленинцев. В Медногорске - на улице Комсомольской. Места проведения работ уже благоустроены. Особенностью капремонтов магистральных трубопроводов в этом году стало строительство резервных линий тепловых сетей, которые осуществляли горячее водоснабжение потребителей во время проведения работ.



Нынешним летом в Оренбурге и Медногорске заменены на новые около 13 километров квартальных сетей. На некоторых участках перекладка продолжается, работы завершатся до начала отопительного сезона.



Модернизируется и ремонтируется оборудование котельных и ЦТП. Из крупных мероприятий - реконструкция системы автоматики безопасности котлов котельной «Советская». Эта серьезная работа повысит надежность и экономичность эксплуатации энергообъекта, который обеспечивает тепловой энергией множество зданий центра Оренбурга. Кроме внутреннего оборудования, теплоэнергетики меняют на новые 400 метров квартальной теплотрассы, соединяющей «Советскую» с потребителями.



Всего в Оренбурге и Медногорске подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов прошли 159 центральных тепловых пункта (ЦТП), 67 котельных и Оренбургская котельная.



На сегодняшний день в Медногорске полностью закончены гидравлические испытания трубопроводов, город к зиме готов. В Оренбурге опрессовки проведены на 99 процентов. Испытания проходит завершающий участок теплотрассы на улицах 75-ая и 16-ая Линии. Во время всего периода опрессовок в двух городах выявлены 345 дефектов трубопроводов, 335 из них устранены. Десять дефектов, существенно не влияющих на процесс энергоснабжения потребителей, находятся в работе.



- Подготовку к предстоящей зиме мы ведем в рамках федеральной программы Группы «Т Плюс» RE:Конструкция-2017. Она обозначена двумя важными моментами. Первый – это более жесткий подход к диагностике состояния теплотрасс: практикуются наиболее точные методы обследования, повторные опрессовки. И более клиентоориентированным обращением в сторону потребителей: при проведении ремонтных и профилактических работ мы стараемся доставить меньший дискомфорт горожанам в плане сроков отключений горячей воды. Строим временные теплотрассы, проводим гидравлические испытания специальной опрессовочной машиной, которая дает возможность испытывать малые участки трубопроводов и отключать малое количество домов на срок три-четыре дня, - рассказывает Валерий Великороднов, директор Оренбургского филиала «Т Плюс».