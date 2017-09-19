Компания "БАЛЛУФФ" представит систему идентификации металлообрабатывающего инструмента на выставке "ПТА-Урал 2017"

С 28 по 30 ноября 2017 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург состоятся XIII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2017» и III Международная специализированная выставка «Электроника—Урал 2017». Место проведения: Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

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По статистике, представители металлургических предприятий занимают второе место по количеству посетителей выставки «ПТА-Урал», уступая только делегациям от машиностроительного комплекса. Традиционный участник выставки компания «БАЛЛУФФ» в этом году представит систему идентификации металлообрабатывающего инструмента как шаг на пути к «умной фабрике» и бережливому производству.

В современных реалиях эффективность многих уральских производств оставляет желать лучшего. Какие проблемы испытывают предприятия, занимающиеся металлообработкой? Во-первых, это отсутствие статистики по инструменту, что приводит к его недоработке или переработке, и, как результат - к браку детали, необходимости доработки, поломке инструмента. Во-вторых, ошибки оператора при ручном вводе параметров инструмента в ЧПУ, что приводит к поломке инструмента, шпинделя, браку заготовки, простою оборудования в процессе ремонта и дополнительным затратам на комплектующие для восстановления станка. В-третьих, длительное время на смену и загрузку инструмента в станок. В среднем, оператору для занесения данных об инструменте в ЧПУ требуется около 10 минут. В случае частой смены инструмента это может привести к колоссальным простоям оборудования и снижению мощностей производства. Немаловажным фактором является и хранение избыточного количества инструмента на складе по причине частого выхода из строя. С другой стороны, из-за отсутствия статистики возможна и недостаточность хранения годного к работе инструмента на складе, как результат – излишние затраты либо простои оборудования.

Таким образом, повышение эффективности металлообрабатывающих производств связано с сокращением времени простоев, повышением скорости и снижением количества брака. Система идентификации инструмента от компании «БАЛЛУФФ» позволяет решить практически все вышеперечисленные задачи. Каков принцип ее работы? С помощью головки чтения/записи оператор производит чтение данных с кодоносителя, установленного в инструмент. Информация передается в область памяти ЧПУ, соответствующую выбранной ячейки. Оператор запускает станок в работу. Когда в процессе работы ЧПУ выдает команду о выгрузке инструмента, оператор извлекает инструмент из автомата и с помощью головки чтения/записи производит запись данных на кодоноситель инструмента. Информация обновляется из области памяти ЧПУ, в которой хранятся данные об этом инструменте.

Система может быть установлена практически на любой станок, независимо от типа и модели ЧПУ. В результате:

становится доступна статистика использования инструмента;

система идентификации предупредит оператора об окончании срока службы инструмента;

хранение и обновление информации происходит в чипе на оснастке - таким образом, человеческий фактор при вводе данных об инструменте полностью исключается;

загрузка и выгрузка данных об инструменте занимает всего несколько секунд;

использование всего инструмента на производстве становится прозрачным;

вся информация об инструменте неразрывно связана с ним; таким образом, появляется возможность чтения данных в любом месте с помощью ручного переносного устройства или с помощью смартфона.

Эффективность использования инструмента повышается более чем на 20% за счет увеличения срока его службы, затраты на складские запасы снижаются, а простои минимизируются из-за отсутствия брака, вызванного человеческим фактором. Все эти преимущества превращают завод в «умную фабрику», технологические процессы в бережливое производство, а эффективность использования оборудования делает 4-ю промышленную революцию все ближе к реальности.

Подробнее с системой идентификации металлообрабатывающего инструмента можно будет познакомиться 28-30 ноября в ходе выставки «ПТА-Урал 2017» на стенде компании «БАЛЛУФФ».