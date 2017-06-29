Крупнейшая в Сибири и на Дальнем Востоке специализированная выставка по энергетике приглашает участников

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 12:10
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ
Выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» – крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока отраслевой проект напоминает о сроках проведения (22-24 ноября 2017 г., г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь») и приглашает к участию разработчиков и производителей современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.
На сегодняшний день занято уже более половины выставочной площади. О своем участии заявили порядка 50 компаний, среди них «Энергомера» (Ставрополь), «Феникс Контакт» (Москва), «ДЗРА» (Дивногорск), «ТЭМА» (Москва), «Томск кабель» (Томск), «ISO-энерго» (Москва), «Матрица» (МО, Балашиха), «Татнефтьпресскомпозит» (Елабуга), «Новая Энергетика» (Красноярск), «Ункомтех» (Красноярск), «Красэко» (Красноярск), «СГК» (Красноярск), «МегаВатт» (Красноярск), «Красэлком» (Красноярск), «СУЭК» (Красноярск), «Кисан» (Красноярск) и многие другие.
В рамках программы состоится VIII Сибирский энергетический форум – целый комплекс мероприятий по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения в различных сферах жизнеобеспечения, биоэнергетики и ряда других тем, связанных с развитием энергетики добывающего сектора. На форум съедутся специалисты со всей России. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители правительства РФ, ведущие энергетики страны, собственники бизнеса.
Одновременно пройдут специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия» и Сибирский нефтегазовый конгресс.
По вопросам участия в выставке можно обращаться в оргкомитет:
Елена Каширина – директор выставки
Дарья Зверева, Олеся Шаипова – менеджеры выставки
тел./факс: (391) 22-88-513, 22-88-401, 22-88-612
kashirina@krasfair.ru, pdv@krasfair.ru, son@krasfair.ru