Крупнейшая в мире солнечная электростанция станет еще больше

Солнечный парк имени Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума — самая крупная в мире сеть солнечных электростанций, локализованных в едином пространстве в Дубаи (ОАЭ), увеличивает мощности еще на 700 МВт. Контракт на расширение площади был подписан в минувшие выходные.



Добавочные конструкции дадут парку возможность генерировать 5000 МВт энергии к 2030 году, когда все работы по их установке будут завершены. В новой конфигурации парк займет 214 кв.км и будет способен снизить выбросы углерода на 6,5 млн тонн ежегодно. В центре объекта расположится самая высокая в мире 260-метровая солнечная башня.



Тендер на строительство выиграл консорциум компаний Saudi Arabia’s ACWA Power и China’s Shanghai Electric. «Мы сконцентрировались на производстве возобновляемой энергии, и это привело к обвалу цен на нее по всему миру и существенно снизило тарифы в Европе и Арабских Эмиратах, — говорит Саид Мухаммед аль Таир, глава Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). — Очевидно, что мы производим самую дешевую солнечно-термальную энергию в мире — сейчас ее стоимость составляет 7,3 цента за кВт*ч».



Солнечный парк начал работу в 2013 году, со скудной мощностью в 13 МВт. Потом станция приобрела 2,3 млн солнечных панелей, что позволило запустить вторую очередь электростанции мощностью 200 МВт. К 2020 году начнет работать третья очередь на 800 МВт, и в это же время приступят к строительству четвертой.



Электростанция с помощью огромного количества зеркал и линз собирает солнечный свет и концентрирует его на «солнечной башне» — нагревательном элементе, который доводит находящуюся внутри него соль до нужной температуры. После этого горячая соль отправляется в резервуар с водой, которая превращается в пар и используется для вращения турбины, генерирующей электричество.



Такая технология имеет несомненное преимущество перед стандартными фотоэлектрическими солнечными установками, поскольку она может накапливать электроэнергию, которая поставляется в сеть при отсутствии солнечного света. Недостатком пока является ее цена: солнечно-термальная энергия все еще дороже обычной солнечной. Однако, новый проект по увеличению мощностей Солнечного парка — очередной шаг к решению этой проблемы. Планируется, что электростанция будет производить электричество стоимостью всего 2,99 цента за кВт*ч.



Источник: Хайтек

Компания: