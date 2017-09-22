 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго повысило надежность ЛЭП в курортной зоне предгорья Кубани

Кубаньэнерго повысило надежность ЛЭП в курортной зоне предгорья Кубани

22 сентября 2017, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

179 просмотров

Сотрудники службы линий филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети завершили капитальный ремонт двух воздушных линий электропередачи «Тверская – Куринская», «Тверская – Кабардинская» с заменой 5,2 тыс. изоляторов в Апшеронском районе Краснодарского края.

Воздушные линии электропередачи, проходящие в горно-лесистой местности Апшеронского района, обеспечивают подачу электроэнергии для потребителей курортной зоны Большого Сочи, жителей районных горных поселков, а также на энергообъекты, питающие электроэнергией железнодорожный участок между городами Белореченск и Туапсе.

Специалисты выполнили техническое обслуживание энергообъектов и заменили 5,2 тыс. фарфоровых изоляторов на более надежные стеклянные.  Выполненные из закаленного стекла изоляторы обладают высокой изолирующей способностью, повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. Дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, что существенно снижает эксплуатационные расходы.

– Нам предстоят выполнить подобные работы на воздушной линии «Промзона – Курганная», связывающей транзитом два района. На данной линии будет заменено более двух тысяч изоляторов, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!