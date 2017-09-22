Кубаньэнерго повысило надежность ЛЭП в курортной зоне предгорья Кубани

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22 сентября 2017, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Сотрудники службы линий филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети завершили капитальный ремонт двух воздушных линий электропередачи «Тверская – Куринская», «Тверская – Кабардинская» с заменой 5,2 тыс. изоляторов в Апшеронском районе Краснодарского края.
Воздушные линии электропередачи, проходящие в горно-лесистой местности Апшеронского района, обеспечивают подачу электроэнергии для потребителей курортной зоны Большого Сочи, жителей районных горных поселков, а также на энергообъекты, питающие электроэнергией железнодорожный участок между городами Белореченск и Туапсе.
Специалисты выполнили техническое обслуживание энергообъектов и заменили 5,2 тыс. фарфоровых изоляторов на более надежные стеклянные. Выполненные из закаленного стекла изоляторы обладают высокой изолирующей способностью, повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. Дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, что существенно снижает эксплуатационные расходы.
– Нам предстоят выполнить подобные работы на воздушной линии «Промзона – Курганная», связывающей транзитом два района. На данной линии будет заменено более двух тысяч изоляторов, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.