Молодежная секция на Международном коллоквиуме исследовательского комитета D2 СИГРЭ

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 17:03
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
20 сентября, в рамках коллоквиума исследовательского комитета D2 СИГРЭ прошел первый день работы молодежной секции.
На секции молодые ученые представляли свои разработки в формате постерной сессии (чтобы посмотреть постер, нажмите на название соответствующей работы):
Также в рамках коллоквиума прошла встреча генерального секретаря СИГРЭ Филиппа Адама с представителями молодежной секции РНК СИГРЭ, студентами, аспирантами и молодыми преподавателями профильных вузов. На встречи обсуждались перспективные вопросы научной деятельности СИГРЭ, взаимодействия молодых специалистов с подкомитетами и требования к компетенции инженеров-электроэнергетиков в эпоху цифровой экономики.
В ходе встречи молодые ученые смогли задать вопросы представителю Международного совета по большим электрическим системам об актуальных задачах, влиянии современных информационных технологий на отрасль, а также роли СИГРЭ в развитии высшего образования. Участники отметили необходимость организации международных инженерных кейс-чемпионатов среди молодых ученых под эгидой СИГРЭ.
Выступая на встрече, Филипп Адам подчеркнул важность расширения молодежного направления, обмена опытом, укрепления контактов между представителями национального комитета и российскими вузами.