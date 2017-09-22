Молодежная секция на Международном коллоквиуме исследовательского комитета D2 СИГРЭ

20 сентября, в рамках коллоквиума исследовательского комитета D2 СИГРЭ прошел первый день работы молодежной секции.

На секции молодые ученые представляли свои разработки в формате постерной сессии (чтобы посмотреть постер, нажмите на название соответствующей работы):

Также в рамках коллоквиума прошла встреча генерального секретаря СИГРЭ Филиппа Адама с представителями молодежной секции РНК СИГРЭ, студентами, аспирантами и молодыми преподавателями профильных вузов. На встречи обсуждались перспективные вопросы научной деятельности СИГРЭ, взаимодействия молодых специалистов с подкомитетами и требования к компетенции инженеров-электроэнергетиков в эпоху цифровой экономики.

В ходе встречи молодые ученые смогли задать вопросы представителю Международного совета по большим электрическим системам об актуальных задачах, влиянии современных информационных технологий на отрасль, а также роли СИГРЭ в развитии высшего образования. Участники отметили необходимость организации международных инженерных кейс-чемпионатов среди молодых ученых под эгидой СИГРЭ.

Выступая на встрече, Филипп Адам подчеркнул важность расширения молодежного направления, обмена опытом, укрепления контактов между представителями национального комитета и российскими вузами.