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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Молодежная секция на Международном коллоквиуме исследовательского комитета D2 СИГРЭ

Молодежная секция на Международном коллоквиуме исследовательского комитета D2 СИГРЭ

22 сентября 2017, 17:03
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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20 сентября, в рамках коллоквиума исследовательского комитета D2 СИГРЭ прошел первый день работы молодежной секции.

На секции молодые ученые представляли свои разработки в формате постерной сессии (чтобы посмотреть постер, нажмите на название соответствующей работы):

Также в рамках коллоквиума прошла встреча генерального секретаря СИГРЭ Филиппа Адама с представителями молодежной секции РНК СИГРЭ, студентами, аспирантами и молодыми преподавателями профильных вузов. На встречи обсуждались перспективные вопросы научной деятельности СИГРЭ, взаимодействия молодых специалистов с подкомитетами и требования к компетенции инженеров-электроэнергетиков в эпоху цифровой экономики.

В ходе встречи молодые ученые смогли задать вопросы представителю Международного совета по большим электрическим системам об актуальных задачах, влиянии современных информационных технологий на отрасль, а также роли СИГРЭ в развитии высшего образования. Участники отметили необходимость организации международных инженерных кейс-чемпионатов среди молодых ученых под эгидой СИГРЭ.

Выступая на встрече, Филипп Адам подчеркнул важность расширения молодежного направления, обмена опытом, укрепления контактов между представителями национального комитета и российскими вузами.

Компания: РНК СИГРЭ

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