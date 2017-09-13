Охрана труда персонала – приоритетная задача костромских энергетиков МРСК Центра

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 13:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА
Вопросы предотвращения и снижения уровня производственного травматизма, охраны труда, сохранения здоровья и жизни персонала являются приоритетными задачами для филиала ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго». На выполнение мероприятий по охране труда за 9 месяцев 2017 года было направлено 19,8 млн. рублей.
Приоритетными направлениями в области охраны труда являются мероприятия по предупреждению несчастных случаев, приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений, мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве, мероприятия по улучшению условий труда персонала. Так же в число важных направлений в области охраны труда входит обучение сотрудников Костромаэнерго безопасным методам и приемам ведения работ, повышение знаний в области охраны труда и техники безопасности, а также проверки знаний безопасности у соответствующего персонала. В первую очередь проверяются знания правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации и пожарной безопасности, также проводится отработка навыков оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. В 1 полугодии принятые на работу в филиал электромонтеры проходили обучение в рамках подготовки по новой должности в своих структурных подразделениях, а также проводилась предэкзаменационная подготовка.
«Обучение включает в себя теорию – курс лекций для персонала и практику – занятия на полигоне, оборудованного на территории энергетического техникума. На полигоне установлено типовое энергетическое оборудование: воздушные линии, трансформаторные подстанции, вспомогательное оборудование – рассказывает ведущий инженер по охране труда филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» Александр Комов. –Главные вехи нашего образовательного процесса: перед началом ремонтной кампании – весной, и перед подготовкой к осенне-зимнему периоду. Каждый навык, который наш сотрудник приобретает в процессе обучения, мы контролируем при помощи системы плановых и внезапных проверок непосредственно на рабочих местах».